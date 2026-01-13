Еще один гвоздь, забитый Путиным в ОРДЛО: российских пенсий у сепаратистов не будет

Трудно писать уравновешенные аналитические новости с ОРДЛО, если ты целый день пытаешься держать покер-фейс и не хохотать. Хотя, кого я обманываю – хохочу!

Хохочу и пишу об этом свободно и открыто, пользуясь тем, что группа ИС живет по единому информационному закону – правда принадлежит свободным!

Поэтому я пишу свой блог без купюр, без кураторов, без табу, без отягощений "должна, обязана", хотя это многим не нравится. То есть абсолютно то, что хочу, о чем думаю и выражаю исключительно свое отношение к ситуации, и хотя он сильно отличается от содержательных, уравновешенных военных новостей, которые подают мои коллеги, зато живой и жизненный, то почему бы и не посмеяться над теми, кто зависим от симулякров, нарративов, иллюзий и иллюзий.

Новый год в ОРДЛО начался неотразимо. Свет по графику, который никому не известен, потому что он есть только на бумаге. Воды нет ни по графику, ни вне графика, ни в перспективе. Дали задолженность по зарплате шахтерам за начало 2025 года, то, что сейчас 2026 год, просят не вспоминать. Очередь в больницу 2-3 дня, "электронная" (по талончикам) запись к врачу уже на март. Закрылся Луганский химфарм, теперь только российское лекарство или российская подделка импортных. На дорогах канализация, на улицах груды мусора, в магазинах по московским ценам гнилые овощи и просроченные продукты. Зеленая колбаса, сине-зеленое мясо, молочка и хлеб с плесенью, это норма качества продуктов в ОРДЛО. В банкоматах отсутствует наличность, на заправках отодвигает топливо. Постоянно где-то взрывается, то пьяные оккупанты играют с гранатами, то местный ополченец с помощью оружия выясняет, что за бурято-индус живет в его квартире с его женщиной. В местных "дворцах культуры" по культурным мероприятиям – похороны. Конечно же, "торжественный", чтобы "караул на плечо", батюшка с ладаном, местный оркестр играет тушь, рядом в зале дети в кокошниках и лаптях танцуют у елки, украшенной в цветах русского триколора.

Нет, конечно, там можно жить, и более того, многие считают, что у ОРДЛО достаточно неплохие условия для жизни. Многие разговоры о перспективах, правда, все они связаны только с одной мечтой – уничтожить Украину. "Вот уничтожим укропию и европу и заживем" – это наиболее обсуждаемая тема, как и "главное, чтобы хуже не было". Уже появились "зачем мы это все начинали" и "вряд ли здесь есть перспективы", но осторожно, так как патриоты бодрствуют, могут написать донос за дискредитацию счастливой жизни в "республике".

Рядом тоже волшебно встречает новый год в новых реалиях Ростовщины. Звуково бомбят. Ростовчане учатся жить под "воздушную тревогу", которая с 2025 года здесь наконец-то начала звучать на постоянной основе, впервые за 10 лет войны.

На улицах Ростовщины растут пропасти, это когда прямо при движении авто проваливается асфальт и все идет в пропасть. Местные ищут в том мистику, вину коммунальщиков, но упорно молчат о том, что Донецкий каменноугольный бассейн, который они освободили от шахт, влияет на их жизнь плавунами, подземными реками и оползнем.

Ростовская область периодически закрывает границу с "братской" "республикой", так как на бумаге в ОРДЛО живут "граждане российской федерации", а на самом деле, чтобы пройти границу между ОРДЛО и россией нужно потратить более 12 часов.

Ростовская область, которая в 2014 году радовалась "захватим ххлов будем вкусно кушать их продукты" нервно визжит "не пускайте донбассов в нас, они все выгребают в магазинах".

Повсюду русский мир, коммунизм, империализм, милитаризм, бандитизм. То есть все в одном флаконе: самогон, одеколоны "Красная москва", "Русский лес", "Саша" и настойка портянок трехлетнего ношения.

Если на России народ ничему не удивляется, кроме украинских БПЛа в российском небе, то в ОРДЛО, народ, который еще помнит свою сытую жизнь при мирной Украине, хоть и делает вид, что ему поморки отбило, но постоянно лепечет "как же так, нам ведь обещали" и ходит по ветру, то есть несправедливое отношение к людям в лнр".

С 1 января печальная песня ордлинского народа "как же так", в топе печальных песен и странных вопросов, потому что с 1 января 2026 года в ОРДЛО меняются правила начисления пенсии, учет пенсионного стажа, пенсионный возраст и правила для получения социальных выплат.

Теперь все "по-русски", "для русских", "по-советски", то есть фиг вам, а не выплаты. Вот вам, граждане недоноворосы дыра от баранки, а в дополнение к ней бюрократия, 150 000 справок, очередь, талончик на 2032 год к специалисту по соцвопросам.

А в 2014-м большинство жителей ОРДЛО изменило Украине, потому что мечтали получать большую российскую пенсию. Никто не знал, какая на России большая российская пенсия, но все о ней мечтали.

Никто из донбасских мечтателей не знал, какой на России установлен возраст для выхода на пенсию, как исчисляется пенсия, какие льготы для шахтеров. Никто не спрашивал, не насмехался, не искал законодательство, все мечтали – будет побогатому.

Мы, проукраинские, как-то пытались достучаться, приводили примеры. Например, в Украине действует Горный закон, согласно которому у шахтеров много льгот, в том числе на получение бесплатного бытового угля, а на россии такого закона нет, как и такой льготы.

Или вот исчисление пенсии шахтерам. В Украине это происходит по 2 законам, пенсионным и ЗУ "О повышении престижности шахтерского труда", то у шахтеров пенсия начисляется по другой формуле, чем у других пенсионеров – 80 процентов от заработной платы, а не 40, как другим группам.

Никто не слушал, потому что мечты пабогатому омрачали разум. Сейчас у критического большинства жителей ОРДЛО, которое в 2014 году стало фундаментом "русской весны", по факту фундаментом оккупации и ключом, которым россия открыла двери в Украину, розовые очки начнут биться стеклом внутрь.

Что ж, а мы предупреждали.

Более того, Украина во время оккупации толерантно относилась ко всем оставшимся в ОРДЛО пенсионерам, продолжала выплаты, даже если пенсионер (а шахтеры получают пенсию с 45 лет при наличии стажа 25 лет) воевал против Украины или даже умер.

Проверки были "для галочки", коррупция делала свое дело и из ОРДЛО хлынули потоки пенсионеров, живших в ОРДЛО, но покупали справку ВПЛ для получения выплат, "решали", а пенсионный туризм стал одним из заработков для жителей ОРДЛО, который они называли просто – "грабит хун".

Я писала об этом, пытаясь защитить права реальных ВПЛ, но тщетно.

Сейчас Россия сокращает финансирование ОРДЛО, поэтому меняет правила игры в социальных сферах. Поэтому закрывает все шахты, оставляя единый вид заработка для жителей ОРДЛО – войну.

В ОРДЛО уже сформировалась каста тех, кто может позволить себе хорошие приобретения, это военные и вдовы, которые получают гробовые, эти люди и пенсионеры стали в ОРДЛО островком финансовой стабильности. А еще мамы-одиночки, которые рожают от всех наехавших бурят только ради выплат.

То есть ситуация в ОРДЛО будет такова, или голодай, или воюй. Контракт можно подписать даже в 60 лет.

Этот год будет богат впечатлением для жителей ОРДЛО.

Что ж, может, так и надо. Как лечить тех, кто выбирает родину по курсу валюты или размеру пенсий.

Это смотрю, как россияне начали резать правду-матку о нерентабельности и убыточности Донбасских шахт. От Украины такая информация вызвала бы возбуждение, агрессию и социальные бунты, а от России нормально заходит.

Знаем, что убыточные, знаем, что нерентабельны, но ведь это наша работа, при Украине шахты получали большие дотации, – вздыхают шахтеры-кормильца, – то, может, пути напишем, чтобы дотации шахтам дал.

Что ж, мы еще вернемся к разговору о шахтах, годе открытий и знаний и новых впечатлений только начался.