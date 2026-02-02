Ермак. Черная магия. Проститутка из Бессарабки

Читаю сообщения о черной магии от Ермака, и слышу искренние изумления. И в очередной раз уверяюсь в том, что история никогда никого не учила.

Создается впечатление, что до Ермака никто магией в этом государстве не занимался. Поэтому я решил напомнить всем несколько важных апокрифов, как развивалась наша история последних 30 лет. В конце концов, история от Менделя – это еще один апокриф, который будет жить своей жизнью. И не важно: правда это или ложь

История о Глобе

Люди моего поколения помнят ассирийского астролога Глобу, который консультировал множество украинских политиков в 90-х и даже 2000-х годах. Самая известная история о нем – перенос даты выборов 1994 года. Легенда звучит так: Глоба консультировал Леонида Макаровича и объяснил ему, когда нужно проводить выборы, чтобы выиграть во второй раз. Именно это стало одной из веских причин для перенесения выборов на более ранний период. Кравчук проиграл, но Глоба еще десять лет прекрасно зарабатывал на украинских политиках. Астрология была и остается сверхвесомым элементом украинской политики. Просто вслух об этом мало кто говорит.

Гольфы от Кучмы

Леонид Данилович определенный период времени одевал под пиджак гольфы, а не рубашки с галстуками. Почему? Легенда звучала так: неизвестный маг именно так строил ему защиту от злых сил. Гольф защищал шею (в некоторых версиях щетовидки) от энергетических ударов извне. В отличие от Кравчука – это сработало. Но гольфы вышли из моды.

Старая проститутка к счастью

На столичной Бессарабке жил очень летний шалав, который стал фетишем украинского политикума. В определенный момент стало "подлинно известно": если ты хочешь совершить что-то важное в своей политической жизни, ты должен "к счастью" сходить к этой проституте на оральный секс. Если все пройдет удачно – все удастся. Женщина зарабатывала космические по тем временам деньги.

Острожская крипта Януковича

Центральный корпус Острожской академии – это бывший монастырь, в подвалах которого есть крипта. Никаких похорон давно нет, но есть легенда, если в одной из "комнат" этой крипты помолиться, то выиграешь выборы и вообще, будет тебе политическое счастье. В свое время специально для такой молитвы в Острог наведался Янукович. Но получилась проблема: вход в эту "комнату" был слишком узок для Януковича и он, как Винни Пух застрял в нем. Голова была уже в молитвенном месте, а туловище в проходе. Охрана хотела вытащить Федоровича, но он зарычал на них и потом искренне помолился. Ну, а после этого, как известно, он свой срок до конца не отбыл. В Остроге уверены – это потому, что только наполовину влез в "молильную".

Я могу продолжить этот перечень историй. Но суть ясна и так. Однако те, кто информационно работал над этим вопросом, явно непрофессиональные специалисты. Эталонный скандал о черной магии – это миф о гаитянского президента Дювалье (Папа Док), который якобы приписывал смерть Кеннеди своей магии. И в это многие поверили. В истории с Ермаком очевидно не хватает собственного Кеннеди. Жаль, что такой сюжет так бездарно сожгли.