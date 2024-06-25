Экономия на воде: как платить меньшую коммуналку летом

Украинцы могут снизить платежи за коммунальные услуги. В частности это можно сделать с помощью экономии на воду летом.

Об этом сообщили в "24 канале". В первую очередь следует установить счетчики холодной и горячей воды, проверить исправность кранов и туалетного бачка.

Кроме этого важно правильно загружать стиральную машинку и выбирать душ вместо ванны. Эксперты советуют скачивать стиральную машину до максимального допустимого объема. Поскольку при неполной загруженности стиралка использует больше воды и электроэнергии.

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Не менее важна сантехника. Благодаря унитазу с двумя режимами слива можно экономить около 15 литров воды в день.

Что касается кранов, то необходимо всегда плотно закрывать кран, при рытье можно потерять около 24 литров воды в сутки. При чистке зубов или мытье посуды не тратьте лишнюю воду, это поможет сэкономить много литров воды, которые могли бы вытекать в канализацию за несколько минут при открытом кране.

Тарифы на воду в Киеве

НКРЭКУ повысила тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей до 39,06 гривны за кубометр воды.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, почему размер субсидии составляет 0 грн и что это значит.

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