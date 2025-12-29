Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?

Если коротко, то речь идет о срыве переговоров из-за якобы недоговороспособности украинского руководства. Но это вершина айсберга.

1. Мы не знаем куда и когда Россия направит свой ракетный удар мести. Более важно, как мне кажется, то, что после этого Россия расчехлит свое "новое оружие": "нелегитимный Зеленский не может снова баллотироваться в Президенты". Логика россиян проста: с нелегитимным Зеленским они сейчас ничего не подпишут, а выборы с ним они не признают. Такой подход будет усиливаться информационными атаками, рассчитанными в том числе на наших полезных идиотов.

2. Также, эта история будет иметь важнейшие последствия внутри России: ведь россиянам нужны новые объяснения: зачем продолжать войну. И "нападение" на Путина и необходимость перезагрузить "террористическую Украину" могут пригодиться.

3. Важно то, что глобально это ничего не изменит, кроме того, что все переговоры нужно будет переформатировать. К сожалению, я в очередной раз должен сказать: у Трампа нет достаточных рычагов влияния на Путина. Не он не хочет, а на самом деле он не может. И это одна из наших самых больших проблем.