Договорняк по Венесуэле: что известно

Договорняк по Венесуэле вырисовывается просто прекрасный. Если кратко

1. Мадуро несколько раз кидал партнёров по переговорам. В частности: США по сделке на выборах (частью которой был слив Гуайдо). Китай - просто брал деньги и не выполнял обещания

Достал и тех и тех. В результате Трамп решил не договариваться а кинуть Мадуро. А Си знал о происходящем и единственный вопрос - предлагал ли спецпосланник КНР Мадуро "свалить самому" за 10 часов до операции. И тут наиболее показательной является реакция КНР - дежурная заява что это "возмутительно" через 12 часов после операции. И никаких практических действий.

2. Мадуро достал собственное окружение. Ведь договорняки с внешними силами — это в том числе и выгода для них и их групп. И когда шеф "кидает" сильных партнёров появляется разочарование от упущенной выгоды.

В результате Трамп договорился с кем-то в окружении. Ведь армия была пассивна. А "Дельта" высадилась в 2 км от дворца Мадуро и ей был гарантирован коридор прохода - ни одной стычки. А сама охрана дворца была удивительно слаба.

К чему это я? Помните, когда в 2020 заявлял что до 2025 - последний полный электоральный цикл Лукашенко, в качестве одного из вариантов (не обязательно главного) называл утрату лояльности ближайшего круга. Не на ценностном поле,а по причине упущенной выгоды.

Венесуэла - демонстрация того, как это происходит в реальности. Где есть договорняй как внешних игроков так и внутренних сил.