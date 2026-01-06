Что Трамп задумал с Мадуро

Главное, чтобы не заметили санитары

Трамп заявил, что управляет Венесуэлой. Красиво звучит, только венесуэльцы этого не знают. А ещё он управляет Вселенной — но втайне от санитаров.

Чавесистский режим на месте, все его институты тоже. Новая президентка протестует против действий американцев.

ЦРУ и военные показали высший класс, захватив Мадуро. Но воспользоваться этой удачей Трамп вряд ли сумеет. Он органически неспособен проводить какой-то долгосрочный политический курс, реализовывать последовательный ряд мер по достижению поставленных целей. Он умеет только провозглашать свои хотелки. И думает, что дальше они должны реализовать себя сами. "Венесуэла наша!" А дальше-то что? Он ждёт, что чавесисты будут ему служить? Но их хозяин — в Кремле.