Белогоровка "возвращается в эфир"…

На фоне битвы за Курахово, Покровск, Торецк, Великую Новосёлку, Часов Ярк и Лимано-Купянской оси, практически полностью из информационного пространства исчезла Белогоровка. А, между тем, ситуация там может в ближайшее время максимально катализоваться.

Дело в том, что перед командованием 3-й ОВА, а именно в её зоне ответственности находится Белогоровка, поставлена задача выхода на административную границу Луганской области. Цель не столько тактическая, сколько политическая.

Военно-политическому режиму в Москве жизненно важно в ближайшее время получить полный контроль в административных границах хотя бы над одной из украинских областей, которые внесены в изнасилованную российскую Конституцию как "новые территории". Это должно укрепить позиции российской стороны в рамках вероятного переговорного процесса, мол "мы полностью контролируем одну из областей, осталось ещё три… всего-то!", а так же дать возможность скармливать в течение нескольких месяцев, вплоть до победоносной речи путина на 9 мая, нарратив о полном "освобождении" так называемой "ЛНР".

С этой целью, передовые подразделения 127-й ОМСБр, усиленные подразделениями 123-й ОМСБр интенсифицируют штурмовые действия в районе Белогоровки.

На сегодняшний день РОВ контролируют часть села, в частности, район Водопроводной станции, улицы Октябрьской и Первомайской. Условная линия боестолкновений проходит между Первомайской и Сиволапова, хотя, основное направление штурмовых действий проходит по Водопроводной.

С учётом того факта, что Белогоровка держит оборону с октября 2022 года, два с половиной года перемалывая оккупантов в мясорубке, что является абсолютным позором для РОВ в этой зоне ответственности и поставленных задач, сжатых по срокам, интенсификация в районе этого населённого пункта просто неизбежна.