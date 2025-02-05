Що відбувається на фронті: останні дані про плани Путіна

Білогорівка "повертається в ефір"...

На тлі битви за Курахове, Покровськ, Торецьк, Велику Новосілку, Часів Яр і Лимано-Куп'янську вісь, практично повністю з інформаційного простору зникла Білогорівка. А, між тим, ситуація там може найближчим часом максимально каталізуватися.

Річ у тім, що перед командуванням 3-ї ОВА, а саме в її зоні відповідальності знаходиться Білогорівка, поставлено завдання виходу на адміністративний кордон Луганської області. Мета не стільки тактична, скільки політична.

Військово-політичному режиму в Москві життєво важливо найближчим часом отримати повний контроль в адміністративних кордонах хоча б над однією з українських областей, що внесені до зґвалтованої російської Конституції як "нові території". Це має зміцнити позиції російської сторони в рамках ймовірного переговорного процесу, мовляв, "ми повністю контролюємо одну з областей, залишилося ще три... всього-то!", а так само дати змогу згодовувати впродовж кількох місяців, аж до переможної промови Путіна на 9 травня, наратив про повне "визволення" так званої "ЛНР".

З цією метою, передові підрозділи 127-ї ОМСБр, посилені підрозділами 123-ї ОМСБр інтенсифікують штурмові дії в районі Білогорівки.

На сьогоднішній день РОВ контролюють частину села, зокрема, район Водопровідної станції, вулиці Жовтневої та Першотравневої. Умовна лінія зіткнень проходить між Першотравневою і Сиволапова, хоча основний напрямок штурмових дій проходить по Водопровідній.

З урахуванням того факту, що Білогорівка тримає оборону з жовтня 2022 року, два з половиною роки перемелюючи окупантів у м'ясорубці, що є абсолютною ганьбою для РОВ у цій зоні відповідальності, і поставлених завдань, стислих за термінами, інтенсифікація в районі цього населеного пункту просто неминуча.