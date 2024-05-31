Что будет со статусом ограничено пригодных с 1 июня: кому нужно на перекомиссию

С июня 2024 года в Украине начинается перекомиссия для военнообязанных, ранее имевших статус "ограниченно пригодный к военной службе".

Эта категория упраздняется, а вместо нее вводится четкое разграничение: "пригодный" или "непригодный". Что это значит для тех, кто раньше имел статус "ограниченно подходящий"? Об этом пишет УНИАН.

Читайте также: Депутаты разрешили мобилизовать в Сил обороны осужденных

1. Перекомиссия:

С 18 мая 2024 года эти военнообязанные получают повестки на повторное медицинское освидетельствование.

Пройти перекомиссию нужно до 4 февраля 2025 года.

По результатам обзора им будет присвоена новая категория: "Непригодный к военной службе" : снятие с военного учета. "Непригоден к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев". "Временно непригодный" : лечение, отпуск или освобождение от служебных обязанностей. "Пригоден к службе только по некоторым направлениям" : ТЦК, тыл, связь, логистика, медицина, учебные центры. "Пригодный к службе" : возможность получения боевой повестки.



2. Обновление данных:

Независимо от результатов перекомиссии все военнообязанные, в том числе и имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны обновить данные в ТЦК.

3. Болезни, исключающие из военного учета:

Список болезней, с которыми не берут в армию, остается без изменений.

К ним относятся злокачественные опухоли, слепота, глухота, ампутация конечностей, тяжелые заболевания внутренних органов, психические расстройства, пороки зрения, сахарный диабет, болезни щитовидной железы.

Важно! Перекомиссия проводится для более четкой дифференциации здоровья военнообязанных и улучшения мобилизационного учета.

Получение новой категории не гарантирует освобождения от военной службы, но может повлиять на ее прохождение. Следите за обновлениями законодательства и обновляйте информацию в ТЦК.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для военнообязанных с 18 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!