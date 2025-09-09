Здесь еще одна тема появилась в комментариях.

Чем проевропейские политики лучше пророссийских? Ведь и те, и другие продвигают ценности чужих стран. Объясняю тех, кто не понимает.

Россия убивает украинцев Европа не убивает украинцев.

Россия бросает миллионы своих граждан на убийство и смерть. Европа не делает этого.

Россия раздувает ненависть на почве национальности, сексуальной ориентации или конфессиональной принадлежности. Европа дает равные права всем.

Европа – это права человека, Россия – это бесправие.

Европа – это открытые рынки, Россия – это превращение нефти, газа, зерна в оружие.

Европа – это самоуправление общин, Россия – это самодержавие.

Европа стремится к разнообразию, Россия стремится стереть идентичности.

Европа – это высокий уровень жизни и социальная защита, Россия – это деньги на войну, а людям нищета.

Просто выберите, какие ценности вам ближе.

Украинцы и россияне убивают друг друга, и для тех, кто не видит разницы, есть большой соблазн объявить их ровно виновными в войне. Но есть одна разница. Это они к нам пришли с войной, а мы у себя дома.

Нравственный релятивизм смотрит на внешние признаки, а не на мотивы. Защитник родины и киллер оба стреляют в живых людей. Мама и похититель детей оба несут детей на руках, прижав к себе. Предприниматель и грабитель оба заходят в банк с чемоданами. Проевропейские и пророссийские политики распространяют идеи других стран. Какая разница? Если вы не видите разницы, значит вам все равно.