Чем действительно оказались ''страшные'' межконтинентальные ракеты России

Нагнали туфты со всех сторон столько, что сразу и не разгребешь. На россии вообще показались (хотя куда дальше?) — загадочный "Рубеж", гиперзвуковой "Орешник", нет защиты, на месте, где был когда-то Южмаш, уже глубокая дыра с грунтовыми водами... Короче, всем падать на землю и дрожать перед путиным...

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Насправді, не існує ніякої міжконтинентальної ракети "Рубіж". Все це кремлівське словоблуддя навколо скульптури з лайна. А "Орєшник" існує — у кількості декількох дослідних зразків.

Ще за Союзу наше КБ "Південне" розробило проект міжконтинентального рухомого твердопаливного ракетного комплексу "Універсал", але реалізацію проекту віддали московському Інституту теплотехніки — вони завжди тягли від нас все найкраще. "Універсал" встав на озброєння під назвою "Тополь-М". Потім у Москві його модернізували у вигляді спрощення — замість трьох ступенів зробили два, він зараз знаходиться на бойовому чергуванні під назвою "Ярс". Здоровенна така "дура" вагою під 50 тон їздить на восьмивісному тягачі по дорогах у тайзі, несе 4 боєголовки, дальність польоту 6.000 км — може вдарити по Штатах через Північний полюс.

Десь у 2017 році у недоімперії писали у ЗМІ, що планується модернізація "Ярсу" — хочуть зробити нову платформу розведення боєголовок, щоб підвищити їхню швидкість польоту, що ускладнить перехоплення системами ПРО. Оце й повинно було стати "Рубежем" — у недоімперії, мабуть, коли ракету у новий камуфляж фарбують, то теж її новим виробом та проривом у світовому ракетобудуванні. Але грошей тоді не вистачило — всі віддали на гіперзвуковий бойовий блок "Авангард".

Після початку вторгнення в Україну, гроші, мабуть, знайшлися, та ідеї для "Рубежу" були реалізовані. У Інституті теплотехніки взяли випробувану конструкцію "Ярсу", зменшили її на чверть, переробили платформу розведення і збільшили кількість бойових блоків — замість 4 стало 6. Відповідно, тягач отримав 6 осей замість 8. І дальність теж зменшилася — тисяч до 3-4 орієнтовно.

На моє переконання, саме ця ракета, яку терміново назвали "Орєшником", і вийшла на льотні випробування. Росіяни чітко попередили про випробування США, закрили повітряний простір — все, як годиться. Тільки, потвори такі, замість полігону пустили експериментальну ракету по мільйонному Дніпру, по Південмашу (по посольству США у Києві вдарити, як лякали, не ризикнули). А далі путін та інші пропагандисти почали істеричну кампанію залякування — вдаримо по Верховній Раді, по Яворівському полігону, по Польщі і куди захочемо.

Хоча на Південмаш бойові частини полетіли взагалі без вибухівки, хоча й з великою швидкістю — ями від ударів дуже глибокі (тут є ще деякі нюанси, які не хочу обговорювати до появи офіційної інфи).

Бойова ефективність "Орєшника" без ядерного оснащення вкрай сумнівна — це все одно, що кар’єрним самоскидом піцу розвозити. Точність буде плюс-мінус 100 метрів, а то й гірше, а звичайної вибухівки кожна боєголовка зможе нести біля 100 кг — все одно, що російська система залпового вогню "Торнадо", яку вони використовують з початку вторгнення. Ракети "Торнадо" теж вкрай важко перехопити. Ми ж не впадаємо у відчай від наявності у ворога такої зброї? Не кажучи вже про трьохтонні КАБи? До речі, всі ті ракети, якими нас атакують вже три роки, несуть більше вибухівки, ніж боєголовки "Орєшника". В свою чергу, всі ці ракети можуть нести ядерну зброю.

Так, боєголовки "Орєшника" мають швидкість 7-10 швидкостей звуку, це справжній гіперзвук, тому й на відео так ефектно виглядає. Але у черговий раз повторюю: боєголовка будь-якої великої балістичної ракети падає на гіперзвуку, це елементарна фізика, нема у цьому нічого надзвичайного чи непереборного.

І такі ракети можна збивати. Краще всього з цим можуть впоратися заатмосферні протиракетні комплекси на зразок американського ТААД або ізраїльського Хец. Але нам їх надавати навряд чи будуть. Бо історія з залякуванням "Орєшником" скоро піде на спад, а реальна загроза від нього не є критичною.

Значно гірше виглядає, як на мене, загальний тренд на спрощення сприйняття ядерної зброї як чогось можливого у цій війні. З путінізмом треба всім світом кінчати до того, як навіжений диктатор спробує реалізувати свої погрози.