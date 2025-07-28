Частая атака дронов на Одессу, вызывающая обеспокоенность

Сегодня днём РОВ осуществили налёт на Одесскую область, буквально час назад…

Дюжина дронов, но днём. Не 30 и не 50, но есть моменты, которые вызывают обеспокоенность. А именно то, что в целом, вот уже как почти неделю РОВ не проводили массовых, централизованных налётов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Кто-то может парировать, как же так, 26 июля был массированный налёт – 208 дронов. Вот только 208 это не массированный, концентрированный налёт в 400, 500 и более дронов. А теперь к сути в цифрах, которые никогда не врут.

По дронам конкретизация с цифрами.

В ночь на 19 июля РОВ применили 344 дрона Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". Неиспользованными, ориентировочно, оставалось более 160 дронов.

В ночь на 20 июля РОВ применили 57 дронов, накопление более 150 или 310 по итогу двух суток.

В ночь на 21 июля РОВ применили 426 дрона. Ориентировочно запас – около 100.

В ночь на 22 июля – 42 дронов, накопление за сутки более 160, суммарно за двое суток – более 260.

В ночь на 23 июля – 71 дрон, накопление за сутки более 130, суммарно за трое суток – около 500.

В ночь на 24 июля – 107 дрон, накопление за сутки более 100, суммарно за четверо суток – около 600.

В ночь на 25 июля – 63 дрона, накопление за сутки около 140, суммарно за пять суток – около 750.

В ночь на 26 июля – 208 дронов, накопление за сутки около нуля, суммарно за шестые сутки сохраняется в пределах 750, а по итогу суточного производства более 950 дронов.

В ночь на 27 июля – 83 дрона, накопление за сутки более 120, суммарно за седьмые сутки – более 1 100.

К концу 27 июля, посредством производства у РОВ будет накопленный потенциал в 1 300 дронов.

Это говорит о том, что угроза массированного, концентрированного налёта РОВ становится всё более и более гипертрофированной! Или РОВ настоятельно накапливают дроны, для куда более масштабного террора под определённую дату, например – 24 августа, или в ближайшее время мы увидим рекордный массированный налёт.