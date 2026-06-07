Упорные булгаковцы в порыве своего креольского упорства не способны провести относительно своего любимого Миши Булгакова очень простую параллель.

Представим следующее. В оккупированный Мариуполь из далекой Бурятии прихлестывал исконный бурят, осел в Мариуполе и там наклепал сына. Вопрос к упорным: считается ли исконным мариупольцем этот самый сын бурята-оккупанта только на том основании, что его зачали и выродили в оккупированном Мариуполе?

Вот и есть вся генеалогия Михаила Афанасьевича Булгакова – сына постоялого московита из Орловской губернии Афанасия Булгакова, который от имени метропольного правительства в оккупированном Киеве работал официальным цензором. Безусловно, Булгаков – номинально киевлянин, родившийся от своего папаши и выросший в Киеве и даже мог его любить. Но в Булгакове столько же украинского, сколько и в потомке оккупанта-бурята в Мариуполе.

Вот и вся дискуссия.

Булгаков – сын оккупанта, родившегося в городе оккупации и исповедовавший русоимперские взгляды, не вызывающий ни удивления, поскольку было бы странно, если бы сын русскомерного цензора вдруг стал украинским просветителем.

Булгаковцы дружными шеренгами идут на 3 веселые буквы со своим синдромом колонизированного. Читать любые книги может кто угодно где-либо и при этом не метить пространство уриной русского мира.