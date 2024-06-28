Будут ли выключать свет 29 июня: что говорят в 'Укрэнерго'

В субботу 29 июня свет будут выключаться во всех регионах Украины. Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" в Telegram. В компании попросили бережливо потреблять свет.

Внимание! Информация об отключении 29 июня. Завтра, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" отметили, чтобы украинцы потреблять свет бережно тогда, когда по графику он будет. В то же время питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться в течение субботы не будет.

Графики почасовых отключений света можно посмотреть в кабинете потребителя. Кроме того, это можно сделать на официальных сайтах облэнерго и страницах в различных соцсетях.

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