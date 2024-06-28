Чи вимикатимуть світло 29 червня: що говорять в 'Укренерго'

У суботу 29 червня світло вимикатимуть в усіх регіонах України. Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго" в Telegram. У компанії попросили ощадливо споживати світло.

Увага! Інформація про відключення 29 червня. Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00, йдеться у повідомленні.

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В "Укренерго" наголосили, щоб українці споживати світло ощадливо тоді, коли за графіком воно буде. Натомість живлення обʼєктів критичної інфраструктури обмежуватися протягом суботи не буде.

Графіки погодинних відключень світла можна глянути у кабінеті споживачі. Крім цього, це можна зробити на офіційних сайтах обленерго та сторінках у різних соцмережах.

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