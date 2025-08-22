Болтовня Трампа полностью укладывается в вектор деятельности Путина

Желание "правильно" расшифровать очередное сообщение в социальных сетях Дональда Трампа делает каждого дешифровщика заложником информационного шоу, в которое американский президент превратил мировую политику. Уже неоднократно было доказано, что заявления в социальных сетях, речи, переговоры, форумы мира и т.п. не имеют никакого реального значения, если не связаны с конкретными действиями. Действиями, а не словами.

Путин – мастер действий, хотя тоже очень много говорит. Но вместе с этим он продолжает отправлять войска в наступление, терроризировать мирное население Украины, тратить миллионы на пропаганду и подкуп политиков и журналистов на Западе.

А Трамп, на первый взгляд, мастер слов. Ведь что он сделал через полгода пребывания в Белом доме? Не решил вопрос новой военной помощи Украине, не ввел новые санкции против России. Только угрожает и обещает.

Все равно в случае войны бездействие — тоже действие. Громкими словами Трамп это бездействие удачно маскирует. С этой точки зрения вектор его деятельности — настоящей деятельности, а не болтовни — полностью укладывается в вектор деятельности Путина.