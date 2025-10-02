Бbла ли Россия ''Ярсом'' по Днепру?

Позвонили по телефону из Днепра поздно вечером, попросили прокомментировать загадочные вспышки в небе во время воздушной атаки, после которых в части города исчез свет. И начали распространяться панические слухи, что Днепр атаковали баллистической ракетой Ярс, да еще и не просто так, а с оружием электромагнитного импульса (ЭМИ), от которого исчезает электричество.

Мне это напомнило начало полномасштабного вторжения, когда я вынужден был объяснять в эфирах, что российские ракеты не ориентируются ни по свету в окнах квартир, ни по каким-то кругам, нарисованным "наводчиками" на тротуарах и крышах домов. Ибо ракеты ориентируются по координатам.

Посмотрел в интернете на эти вспышки.

Никакой это не "Ярс". "Ярс" – мобильный межконтинентальный стратегический комплекс, ракета которого имеет от трех до шести боеголовок с ядерными устройствами. Вот зачем России снимать комплекс с боевого дежурства и убирать оттуда ЯЗ? Чтобы просто напугать днепрян? Но даже если это и сделать, то мы увидели бы точную аналогию с атакой "Орешником" по "Южмашу": несколько почти одновременных вспышек, потом яркие объекты быстро летят на землю. Именно так выглядит падение боевых частей баллистической ракеты в облачную погоду.

Кстати, Россия все время войны очень дисциплинированно сообщает США и НАТО о любых своих испытаниях баллистических ракет. Ибо запуск, о котором не поставлено в известность, могут воспринять как нападение, и кто его знает, что Д. Трамп утнет в ответ. Об испытательном запуске "Ярса" сообщений не было. И шума в западном информпространстве после несогласованного запуска тоже не было, а он был бы устрашающим.

То, что я увидел на видео, не может быть ЭМИ-оружием на любом носителе, потому что в первую очередь от него пострадала бы связь и электроника авто, а такого не наблюдалось.

Больше всего похоже на молнии – молнии в верхних слоях атмосферы, не сопровождающиеся грохотом. Но после молний электричество не исчезает. Поэтому, скорее всего, это отблеск облаков какой-то аварии в электротехнической сети, во время которой произошли мощные вспышки. Например, могло случиться повреждение трансформаторной подстанции, на что намекает голубой оттенок вспышек.

Поэтому перестаем придумывать мифические угрозы, нам и реальных хватает. Никакого таинственного супероружия у врага нет: было бы – давно использовал.