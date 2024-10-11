Анализ потерь России при ''бесконечном'' наступление

Год назад, 10 октября 2023 года, началось наступление российских оккупационных войск на Авдеевку, которое активизировало и другие участки фронта. Впоследствии его стали называть самым масштабным и продолжительным с начала вторжения в феврале 2022-го. Но каких результатов за этот год бесконечного наступления добились российские оккупанты? Давайте разберемся.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Продвижение за год

С 10 октября 2023 года РОВ активизировались по многим направлениям. Это было не только Авдеевское, но и Кураховское, Краматорское, Сиверское направления, Лимано-Купянская ось. Но самым успешным в плане продвижения для оккупантов было Авдеевское, в настоящее время называемое Покровско-Кураховским.

Но "успешное" исключительно в сравнении с другими направлениями наступления РОВ, а не по сути. Дело в том, что за год масштабных боевых действий российские оккупационные войска от крайней точки по линии боестолкновений (по состоянию на 10 октября 2023 года) прошли к сегодняшнем дню 29,5 км.

Год кровопролитной бойни, концентрации двух групп войск "Юг" и "Центр", нескольких армий, в частности наиболее боеспособных бригад из состава 2-й и 41-й ОВА, подразделения 90-й ТД, количественный потенциал, менявшийся на направлении от 60-80 тыс. до 100-120 тыс. личного состава… И продвижение на чуть более 29 км вглубь Донецкой области?

При этом данное продвижение не принесло в течение года РОВ ни одной победы оперативного уровня. Разрушены и захвачены десятки сёл, населенных пунктов и малые города, но ни один из этих пунктов не дал оккупантам возможности расширить свое наступление до оперативного уровня. То есть год кровопролитных боев за достижение тактических задач, в то время как цель оперативного уровня – Покровск, хотя и остается в зоне риска, но так и не была достигнута в течение года наступления.

Суммарно за год наступления РОВ захватили более 1500 км² территории Украины. Конечно, не совсем корректно сравнивать, но зона контроля СОУ в Курской области по состоянию на сейчас превышает 1100 км².

А теперь перейдём к вопросу, который многих волнует не меньше, чем территориальные "успехи" оккупационных войск в рамках этого бесконечного наступления: какие потери понесли оккупанты?

Потери РОВ за год

Сразу отмечу, что данные о потерях российских оккупационных войск за период с 10.10.2023 по 10.10.2024 гг. взяты согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ и охватывают общие потери, а не на отдельно взятых участках. Что же, приступим.

Личный состав – 386 630. Это больше чем за весь 2022-й и первую половину 2023 года! То есть именно за прошедший год большого наступления РОВ понесли самые большие потери в категории личного состава и именно в этот период средний показатель потерь в месяц составил 35 тысяч.

Следует отметить, что это касается многих категорий потерь и большинство из них отчетливо демонстрировали рост в течение года.

Например, танки – 4423. Одна из тех категорий, которая в первые месяцы демонстрировала либо рекордные показатели потерь, либо стабильно высокие, а сейчас идет на снижение. Это связано с тем, что дефицит танков в российских войсках вынуждает их редко применять и концентрировать исключительно на самых важных для командования РОВ направлениях. Например, сейчас это Кураховское.

В свою очередь потери танков за год наступления РОВ в указанный выше период превышают потери за 2022 год и суммарно за весь 2023-й.

ББМ – 8774. Аналогично танкам категория продемонстрировала за год максимальные потери, превышающие показатели, установленные в 2022 и 2023 годах.

Ствольная артиллерия – 12 786. У СССР, а также у России по наследству компонента ствольной артиллерии была одной из самых крупных, и восстановление запасов может обеспечивать компенсацию даже максимальных потерь. Но именно в 2024 году были подряд установлены несколько абсолютных рекордов уничтожения российской артиллерии.

В целом за год бесконечного наступления РОВ было уничтожено, ВНИМАНИЕ, 67% от всей уничтоженной в течение полномасштабного вторжения ствольной артиллерии РОВ. 67%!

Реактивные системы залпового огня – 427. Не рекорд, но это понятно, ведь рекордные потери РСЗО у российских оккупантов были в 2022 и 2023 годах. Фактически, активно и очень часто бездумно применяя РСЗО в первые годы войны, оккупанты лишились основной их части и сейчас испытывают острый дефицит.

ПВО – 439. Опять-таки, в течение года бесконечного наступления РОВ потеряли систем противовоздушной обороны больше, чем в течение 2022 и 2023 годов.

Самолеты – 54. Не так много, как в 2022-м, но это из-за условий, в которых РОВ применяет тактическую авиацию. Одной из основных категорий потерь являются штурмовики Су-25, осуществляющие поддержку наступления пехоты.

Вертолеты – 12. Аналогичная ситуация – как и с тактической авиацией.

Автотранспорт – 17 431. Это самые большие потери РОВ не просто за весь период полномасштабного вторжения, но и суммарно в сравнении с 2022 и 2023 годами! Как я неоднократно писал, такие колоссальные потери обусловлены тем, что у оккупантов острый дефицит тяжелой, средне- и легкобронированной техники, поэтому на фронт отправляется в большом количестве не специализированный автотранспорт, что и приводит к вышеуказанным потерям.

Спецтехника – 2453. Точно так же, как в большинстве категорий, потери спецтехники стали крупнейшими у РОВ за прошедший год, и это 74% от всех потерь с начала полномасштабной войны!

Разумеется, это обусловлено тем, что в условиях постоянного наступления максимально востребована спецтехника и инженерные войска, что вынуждает ее находиться по линии боестолкновения и соответственно повышает количество потерь.

Выводы

Россия год непрерывно наступает, и только об этом мы на протяжении всего этого времени и говорили: наступает, захватывает, наступает, захватывает, захватывает... Но, к сожалению, в то время, как в эфирах постоянно звучали эти деморализующие и демотивирующие слова, мало кто конкретизировал и расставлял точки над "i" в вопросе эффективности такого наступления.

Да, у нас было ряд провалов, которых могло бы и не случиться. Это Очеретино и восточные рубежи Торецкой агломерации, что дало оккупантом временное превосходство в продвижении, но в целом наступление РОВ сложно назвать успешным. Я могу смело и со всей ответственностью назвать этот год полным провалом для россиян.

Понеся в течение года самые тяжелые потери, лишившись львиной доли оставшегося военно-технического потенциала, российская армия не достигла ни одного успеха оперативного уровня! Ни одного!

При этом РОВ переходят в 2025 год с твердым намерением продолжать наступление, которое уже истощило их настолько, что техника применяется на отдельно взятых направлениях, а на остальных затыкают дефицит механизированной компоненты людским ресурсом.

Оборонная стратегия Сил обороны Украины, направленная на истощение врага в 2024 году, дала свои результаты. Мы навязали врагу свои правила игры и измотали его до перехода армии на уровень тотального маршевого батальона. Задачей СОУ в 2025 году будет нивелировать теперь этот маршевый батальон. Как именно? Об этом еще успеем поговорить.

Демилитаризация и денацификация оккупантов проходят строго по плану.