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Война в Украине

Анализ потерь России при "бесконечном" наступление

Александр Коваленко

Анализ потерь России при 'бесконечном' наступление
Анализ потерь России при ''бесконечном'' наступление

Год назад, 10 октября 2023 года, началось наступление российских оккупационных войск на Авдеевку, которое активизировало и другие участки фронта. Впоследствии его стали называть самым масштабным и продолжительным с начала вторжения в феврале 2022-го. Но каких результатов за этот год бесконечного наступления добились российские оккупанты? Давайте разберемся.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Продвижение за год

С 10 октября 2023 года РОВ активизировались по многим направлениям. Это было не только Авдеевское, но и Кураховское, Краматорское, Сиверское направления, Лимано-Купянская ось. Но самым успешным в плане продвижения для оккупантов было Авдеевское, в настоящее время называемое Покровско-Кураховским.

Но "успешное" исключительно в сравнении с другими направлениями наступления РОВ, а не по сути. Дело в том, что за год масштабных боевых действий российские оккупационные войска от крайней точки по линии боестолкновений (по состоянию на 10 октября 2023 года) прошли к сегодняшнем дню 29,5 км.

Год кровопролитной бойни, концентрации двух групп войск "Юг" и "Центр", нескольких армий, в частности наиболее боеспособных бригад из состава 2-й и 41-й ОВА, подразделения 90-й ТД, количественный потенциал, менявшийся на направлении от 60-80 тыс. до 100-120 тыс. личного состава… И продвижение на чуть более 29 км вглубь Донецкой области?

При этом данное продвижение не принесло в течение года РОВ ни одной победы оперативного уровня. Разрушены и захвачены десятки сёл, населенных пунктов и малые города, но ни один из этих пунктов не дал оккупантам возможности расширить свое наступление до оперативного уровня. То есть год кровопролитных боев за достижение тактических задач, в то время как цель оперативного уровня – Покровск, хотя и остается в зоне риска, но так и не была достигнута в течение года наступления.

Суммарно за год наступления РОВ захватили более 1500 км² территории Украины. Конечно, не совсем корректно сравнивать, но зона контроля СОУ в Курской области по состоянию на сейчас превышает 1100 км².

А теперь перейдём к вопросу, который многих волнует не меньше, чем территориальные "успехи" оккупационных войск в рамках этого бесконечного наступления: какие потери понесли оккупанты?

Потери РОВ за год

Сразу отмечу, что данные о потерях российских оккупационных войск за период с 10.10.2023 по 10.10.2024 гг. взяты согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ и охватывают общие потери, а не на отдельно взятых участках. Что же, приступим.

Личный состав – 386 630. Это больше чем за весь 2022-й и первую половину 2023 года! То есть именно за прошедший год большого наступления РОВ понесли самые большие потери в категории личного состава и именно в этот период средний показатель потерь в месяц составил 35 тысяч.

Следует отметить, что это касается многих категорий потерь и большинство из них отчетливо демонстрировали рост в течение года.

Например, танки – 4423. Одна из тех категорий, которая в первые месяцы демонстрировала либо рекордные показатели потерь, либо стабильно высокие, а сейчас идет на снижение. Это связано с тем, что дефицит танков в российских войсках вынуждает их редко применять и концентрировать исключительно на самых важных для командования РОВ направлениях. Например, сейчас это Кураховское.

В свою очередь потери танков за год наступления РОВ в указанный выше период превышают потери за 2022 год и суммарно за весь 2023-й.

ББМ – 8774. Аналогично танкам категория продемонстрировала за год максимальные потери, превышающие показатели, установленные в 2022 и 2023 годах.

Ствольная артиллерия – 12 786. У СССР, а также у России по наследству компонента ствольной артиллерии была одной из самых крупных, и восстановление запасов может обеспечивать компенсацию даже максимальных потерь. Но именно в 2024 году были подряд установлены несколько абсолютных рекордов уничтожения российской артиллерии.

В целом за год бесконечного наступления РОВ было уничтожено, ВНИМАНИЕ, 67% от всей уничтоженной в течение полномасштабного вторжения ствольной артиллерии РОВ. 67%!

Реактивные системы залпового огня – 427. Не рекорд, но это понятно, ведь рекордные потери РСЗО у российских оккупантов были в 2022 и 2023 годах. Фактически, активно и очень часто бездумно применяя РСЗО в первые годы войны, оккупанты лишились основной их части и сейчас испытывают острый дефицит.

ПВО – 439. Опять-таки, в течение года бесконечного наступления РОВ потеряли систем противовоздушной обороны больше, чем в течение 2022 и 2023 годов.

Самолеты – 54. Не так много, как в 2022-м, но это из-за условий, в которых РОВ применяет тактическую авиацию. Одной из основных категорий потерь являются штурмовики Су-25, осуществляющие поддержку наступления пехоты.

Вертолеты – 12. Аналогичная ситуация – как и с тактической авиацией.

Автотранспорт – 17 431. Это самые большие потери РОВ не просто за весь период полномасштабного вторжения, но и суммарно в сравнении с 2022 и 2023 годами! Как я неоднократно писал, такие колоссальные потери обусловлены тем, что у оккупантов острый дефицит тяжелой, средне- и легкобронированной техники, поэтому на фронт отправляется в большом количестве не специализированный автотранспорт, что и приводит к вышеуказанным потерям.

Спецтехника – 2453. Точно так же, как в большинстве категорий, потери спецтехники стали крупнейшими у РОВ за прошедший год, и это 74% от всех потерь с начала полномасштабной войны!

Разумеется, это обусловлено тем, что в условиях постоянного наступления максимально востребована спецтехника и инженерные войска, что вынуждает ее находиться по линии боестолкновения и соответственно повышает количество потерь.

Выводы

Россия год непрерывно наступает, и только об этом мы на протяжении всего этого времени и говорили: наступает, захватывает, наступает, захватывает, захватывает... Но, к сожалению, в то время, как в эфирах постоянно звучали эти деморализующие и демотивирующие слова, мало кто конкретизировал и расставлял точки над "i" в вопросе эффективности такого наступления.

Да, у нас было ряд провалов, которых могло бы и не случиться. Это Очеретино и восточные рубежи Торецкой агломерации, что дало оккупантом временное превосходство в продвижении, но в целом наступление РОВ сложно назвать успешным. Я могу смело и со всей ответственностью назвать этот год полным провалом для россиян.

Понеся в течение года самые тяжелые потери, лишившись львиной доли оставшегося военно-технического потенциала, российская армия не достигла ни одного успеха оперативного уровня! Ни одного!

При этом РОВ переходят в 2025 год с твердым намерением продолжать наступление, которое уже истощило их настолько, что техника применяется на отдельно взятых направлениях, а на остальных затыкают дефицит механизированной компоненты людским ресурсом.

Оборонная стратегия Сил обороны Украины, направленная на истощение врага в 2024 году, дала свои результаты. Мы навязали врагу свои правила игры и измотали его до перехода армии на уровень тотального маршевого батальона. Задачей СОУ в 2025 году будет нивелировать теперь этот маршевый батальон. Как именно? Об этом еще успеем поговорить.

Демилитаризация и денацификация оккупантов проходят строго по плану.

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