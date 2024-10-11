Аналіз втрат Росії при ''нескінченному'' наступі

Рік тому, 10 жовтня 2023 року, почався наступ російських окупаційних військ на Авдіївку, що активізувало й інші ділянки фронту. Згодом його почали називати наймасштабнішим і найтривалішим з початку вторгнення в лютому 2022-го. Але яких результатів за цей рік нескінченного наступу досягли російські окупанти? Давайте розберемося.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Просування за рік

З 10 жовтня 2023 року РОВ активізувалися за багатьма напрямками. Це був не тільки Авдіївський, а й Курахівський, Краматорський, Сіверський напрямки, Лимано-Куп'янська вісь. Але найуспішнішим щодо просування для окупантів був Авдіївський, який зараз називається Покровсько-Курахівський.

Але "успішний" винятково порівняно з іншими напрямками наступу РОВ, а не по суті. Справа в тому, що за рік масштабних бойових дій російські окупаційні війська від крайньої точки по лінії бойових зіткнень (станом на 10 жовтня 2023 року) пройшли до сьогодні 29,5 кілометрів.

Рік кровопролитної бійні, концентрації двох груп військ "Юг" і "Центр", кількох армій, зокрема найбоєздатніших бригад зі складу 2-ї та 41-ї ЗВА, підрозділи 90-ї ТД, кількісний потенціал, що змінювався на напрямку від 60-80 тисяч до 100-120 тис. особового складу… І просування трохи більше 29 кілометрів углиб Донецької області?

При цьому це просування не принесло протягом року РОВ жодної перемоги оперативного рівня. Зруйновано та захоплено десятки сіл, населених пунктів та малі міста, але жоден із цих пунктів не дав окупантам можливості розширити свій наступ до оперативного рівня. Тобто рік кровопролитних боїв за досягнення тактичних завдань, у той час як ціль оперативного рівня – Покровськ, хоч і залишається в зоні ризику, але так і не була досягнута протягом року наступу.

Сумарно за рік наступу РОВ захопили понад 1500 км² території України. Звичайно, не зовсім коректно порівнювати, але зона контролю СОУ в Курській області станом на сьогодні перевищує 1100 км².

А тепер перейдемо до питання, яке багатьох хвилює не менше, ніж територіальні "успіхи" окупаційних військ у межах цього нескінченного наступу: яких втрат зазнали окупанти?

Втрати РОВ за рік

Відразу зазначу, що дані про втрати російських окупаційних військ за період із 10.10.2023 по 10.10.2024 р.р. взяті з офіційних даних Генерального штабу ЗСУ та охоплюють загальні втрати, а не на окремо взятих дільницях. Що ж, розпочнемо.

Особовий склад – 386 630. Це більш ніж за весь 2022-й та першу половину 2023 року! Тобто саме за минулий рік великого наступу РОВ зазнали найбільших втрат у категорії особового складу і саме в цей період середній показник втрат на місяць становив 35 тисяч.

Слід зазначити, що це стосується багатьох категорій втрат і більшість із них виразно демонстрували зростання протягом року.

Наприклад, танки – 4423. Одна з тих категорій, яка в перші місяці демонструвала або рекордні показники втрат, або стабільно високі, нині йде на зниження. Це пов'язано з тим, що дефіцит танків у російських військах змушує їх рідко застосовувати та концентрувати виключно на найважливіших для командування РОВ напрямках. Наприклад, зараз це Курахівський.

Зі свого боку втрати танків за рік наступу РОВ у зазначений вище період перевищують втрати за 2022 рік і сумарно за весь 2023-й.

ББМ – 8774. Аналогічно і танкам категорія продемонструвала за рік максимальні втрати, що перевищують показники, встановлені у 2022 та 2023 роках.

Ствольна артилерія – 12 786. У СРСР, а також у Росії у спадок компонента ствольної артилерії була однією з найбільших, і відновлення запасів може забезпечувати компенсацію навіть максимальних втрат. Але саме у 2024 році було поспіль встановлено кілька абсолютних рекордів знищення російської артилерії.

Загалом за рік нескінченного наступу РОВ було знищено, УВАГА, 67% від усієї знищеної протягом повномасштабного вторгнення ствольної артилерії РОВ. 67%!

Реактивні системи залпового вогню – 427. Не рекорд, але це зрозуміло, адже рекордні втрати РСЗВ у російських окупантів були у 2022 та 2023 роках. Фактично, активно і дуже часто бездумно застосовуючи РСЗВ у перші роки війни, окупанти втратили основну їх частину і зараз відчувають гострий дефіцит.

ППО – 439. Знову ж таки, протягом року нескінченного наступу РОВ втратили систем протиповітряної оборони більше, ніж протягом 2022 та 2023 років.

Літаки – 54. Небагато, як у 2022-му, але це через умови, в яких РОВ застосовує тактичну авіацію. Однією з основних категорій втрат є штурмовики Су-25, які підтримують наступ піхоти.

Гелікоптери – 12. Аналогічна ситуація – як і з тактичною авіацією.

Автотранспорт – 17431. Це найбільші втрати РОВ не просто за весь період повномасштабного вторгнення, а й сумарно порівняно з 2022 та 2023 роками! Як я неодноразово писав, такі колосальні втрати обумовлені тим, що в окупантів гострий дефіцит важкої, середньо- та легкоброньованої техніки, тому на фронт відправляється у великій кількості не спеціалізований автотранспорт, що і призводить до вказаних вище втрат.

Спецтехніка – 2453. Так само, як у більшості категорій, втрати спецтехніки стали найбільшими у РОВ за минулий рік і це 74% від усіх втрат з початку повномасштабної війни!

Зрозуміло, це зумовлено тим, що в умовах постійного наступу максимально затребувана спецтехніка та інженерні війська, що змушує її перебувати по лінії зіткнення і відповідно підвищує кількість втрат.

Висновки

Росія рік безперервно наступає і тільки про це ми протягом усього цього часу і говорили: наступає, захоплює, наступає, захоплює, захоплює... Але, на жаль, у той час, як в ефірах постійно звучали ці деморалізуючі та демотивуючі слова, мало хто конкретизував та розставляв крапки над "i" у питанні ефективності такого наступу.

Так, у нас була низка провалів, яких могло б і не статися. Це Очеретине і східні рубежі Торецької агломерації, що дало окупантам тимчасову перевагу в просуванні, але загалом наступ РОВ важко назвати успішним. Я можу сміливо і з усією відповідальністю назвати цей рік повним провалом для росіян.

Зазнавши протягом року найважчих втрат, втративши левову частку військово-технічного потенціалу, що залишився, російська армія не досягла жодного успіху оперативного рівня! Жодного!

При цьому РОВ переходять у 2025 рік з твердим наміром продовжувати наступ, який вже виснажив їх настільки, що техніка застосовується за окремими напрямками, а на інших затикають дефіцит механізованої компоненти людським ресурсом.

Оборонна стратегія Сил оборони України, спрямована на виснаження ворога у 2024 році, дала свої результати. Ми нав'язали ворогові свої правила гри та вимотали його до переходу армії на рівень тотального маршового батальйону. Завданням СОУ у 2025 році буде нівелювати тепер цей маршовий батальйон. Як саме? Про це ще встигнемо поговорити.

Демілітаризація та денацифікація окупантів проходять строго за планом.