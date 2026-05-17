Американцы наконец согласились на сотрудничество: что это значит и какие есть подводные камни?

Правительства США и Украины подготовили меморандум, в котором изложены условия потенциального нового оборонного соглашения между странами.

Как пишет CBCnews, Проект, согласованный Государственным департаментом США и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, является первым шагом к оборонному соглашению, которое позволит Украине экспортировать военные технологии в США и производить беспилотники в совместных предприятиях с американскими компаниями.

Это действительно победа Украины и личная победа нашего посла Ольги Стефанишиной, учитывая заявления Трампа, который достаточно критически высказывался относительно нашего ВПК. Просто для понимания этот документ лежал с лета 2025 года. И только благодаря тому, что в последние месяцы происходит на фронте, США стали менять свою позицию. Причем не просто менять, а Пентагон направил своих специалистов к нам для изучения новых практик войны, о чем заявил явно не проукраинский руководитель Пентагона.

Здесь стоит обратить также внимание на то, что в США принят Drone Dominance Program, устанавливающий новые жесткие правила по построению дронов. Согласно этой программе, если коротко, в течение следующих нескольких лет США должны полностью (!) избавиться от китайской зависимости. Более того, как отмечает Александр Копыл, "программа построена так, чтобы для США количество, цена единицы и темп производства стали важнее элегантности технического решения".

Итак, если коротко: у Украины сейчас открывается достаточно короткое окно возможностей стать частью этой программы, ведь у нас уже есть инженерные решения, апробированные в реальном бою. Главное препятствие – пока сами американцы не спешат, хотя повторюсь: меморандум может открыть для нас окно возможностей.

На самом деле, когда мы говорим о будущем нашего дронового ВПК, сейчас у нас есть ряд удачных совместных проектов со странами ЕС. В США есть, насколько я понимаю, пока только один кейс, но рынок США, безусловно, в разы более интересен для наших производителей оружия.