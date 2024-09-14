Американская стратегия войны в Украине покрыта туманом

Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне в Украине. Так сообщает Reuters

Документ администрация Байдена — Гаррис должна подать еще в июне, но сделала это только недавно.

И то после того, как республиканцы пригрозили затормозить дальнейшие инициативы по финансированию поддержки Украины. То есть, снова действия Байдена поставили бы под угрозу украинскую поддержку.

Думаю, там будет набор клише и общих фраз, оправдывающих ограниченную, гибкую и кое-где абсолютно провальную линию Байдена — Гаррис в украинском направлении.

На следующих дебатах Трампа и Гаррис украинский вопрос будет обязательно поднят.

Если векторная позиция Трампа уже артикулируется в информационном пространстве (с поправкой на предвыборную манипуляцию и желание Трампа показать себя более реалистичным и успешным во внешней политике), украинская программа Гаррис покрыта, в принципе, тайнами.

Возможно, на дебатах она озвучит не поверхностные тезисы, но вряд ли ей это нужно в условиях внутриполитического противостояния. Украинская война где-то далеко, а простого американца волнует инфляция, миграция, аборты. Ну, в крайнем случае, Израиль.