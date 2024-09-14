Американська стратегія війни в Україні вкрита туманом

Білий дім передав Конгресу засекречену доповідь про свою стратегію щодо війни в Україні. Так повідомляє Reuters

Документ адміністрація Байдена — Гарріс мала б подати ще у червні, але зробила це лише нещодавно.

І то після того, як республіканці пригрозили загальмувати подальші ініціативи на фінансування підтримки України. Тобто знову дії Байдена поставили б під загрозу українську підтримку.

Думаю, там буде набір кліше та загальних фраз, які б виправдовували обмежену, гнучку та подекуди абсолютно провальну лінію Байдена — Гарріс в українському напрямку.

На наступних дебатах Трампа і Гарріс українське питання буде обовʼязково порушене.

Якщо векторна позиція Трампа вже артикулюється в інформаційному просторі (з поправкою на передвиборчу маніпуляцію та бажання Трампа показати себе більш реалістичним та успішним в зовнішній політиці), то українська програма Гарріс покрита, в принципі, таємницями.

Можливо, на дебатах вона озвучить не поверхові тези, але навряд чи їй потрібно це в умовах внутрішньополітичного протистояння. Українська війна десь далеко, а простого американця хвилює інфляція, міграція, аборти. Ну, в крайньому разі Ізраїль.