Золотая клетка Кремля: как война уничтожает российский бизнес

Британское информационное агентство Reuters распространило материал "Путин просит олигархов в России в Украину war soars, The Bell media" (Путин просит олигархов сделать пожертвования в бюджет России, поскольку стоимость войны в Украине стремительно растет, сообщает The Bell media).

В нем, в частности, отмечается: "Президент России Владимир Путин обратился к олигархам с просьбой стабилизировать финансы страны, поскольку он продолжает вторжение в Украину, сообщило онлайн-издание The Bell поздно в четверг со ссылкой на неназванные источники. В нем говорится, что Путин встретился с ведущими российскими бизнесменами за закрытыми дверями".

Издание The Bell, ссылаясь на источники, сообщило, что Путин обсудил военное финансирование и продолжение войны, которая продолжается уже пятый год после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. "Россия будет продолжать борьбу", – сказал Путин, – "пока не захватит остальные районы восточного Донбасса Украины, которые не находятся под ее контролем", – добавляется в сообщении.

В настоящее время материал агентства Reuters, базирующийся на данных издания The Bell, фиксирует критическую трансформацию российской политической и экономической системы. Требование диктатора Путина к крупному бизнесу по прямому финансированию государственного бюджета, которое закамуфлировано под "добровольны вклад", является индикатором окончательного перехода Российской Федерации к модели мобилизационной экономики и кардинального переформатирования отношений между государством и элитами.

Во-первых, этот шаг означает разрушение существовавшего между Кремлем и олигархатом "общественного договора" с начала 2000-х годов. Его формула "невмешательства в политику в обмен на неприкосновенность активов и возможность обогащения" уже больше не действует. В условиях дефицита бюджета, вызванного затяжной войной и санкционным давлением, частная собственность в России теряет свой автономный статус и превращается в условное владение. Теперь лояльность элит измеряется не просто отсутствием оппозиционности, но и готовностью к прямой экспроприации их доходов в пользу военной машины.

Во-вторых, переход к прямым поборам свидетельствует о стратегической ставке Кремля на войну на истощение. Поскольку традиционные рыночные механизмы и экспортные доходы от энергоносителей уже не покрывают расходы на ведение боевых действий, преступное московское государство прибегает к фискальному каннибализму. А это признак формирования "командно-административной надстройки" над рыночным фундаментом, где экономическая целесообразность уступает место военным потребностям.

В третьих, такое давление на олигархов создает новую динамику внутри господствующей верхушки. С одной стороны, это усиливает зависимость бизнеса от государства, поскольку выживание активов теперь полностью зависит исключительно от приверженности режиму. С другой стороны, это создает скрытое напряжение, поскольку большой капитал лишается остатков инвестиционной привлекательности и глобальной интегрированности. Путин фактически проводит "национализацию элит" через финансовое соучастие в войне, что делает их судьбы неразрывно связанными с результатом кровавого вторжения в Украину.

Запускается процесс окончательного превращения России в милитаризованную тоталитарию, где частный сектор становится ресурсным приложением к оборонному сектору. Ведь требование к олигархам сделать пожертвования в бюджет России, это не просто временная мера для латания бюджетных дыр, а фундаментальное изменение архитектуры российского государственного капитализма. Изменение, подтверждающее готовность путинской системы к многолетнему изнурительному конфликту ценой полного подчинения экономики интересам выживания политического руководства.

Речь идет о переломном моменте в трансформации российской политико-экономической модели: переходе от жесткого "государственного капитализма" к милитаризованному тоталитаризму. То, что раньше воспринималось как экстремальные меры военного времени, кристаллизуется в новую системную архитектуру, где частная собственность и рыночные механизмы окончательно теряют автономию, становясь только инструментами обслуживания "экономики войны".

И если раньше российские олигархи и крупный бизнес пользовались относительной свободой распоряжения доходами в обмен на политическую лояльность, то сейчас режим перешел к прямой экспроприации ресурсов через механизмы добровольно-принудительных взносов, налоговых надбавок и национализации активов.

Это признак того, что Кремль больше не рассматривает частный сектор как двигатель развития, а видит его только как ресурс, который должен быть сожжен в топке долговременной войны. А экономика превращается в "монолит", где граница между государственным бюджетом и капиталом частных корпораций стирается в пользу военно-промышленного комплекса.

Этот процесс подтверждает стратегическую ставку режима на войну на истощение. Подчинение экономики интересам выживания политического управления означает, что логика рентабельности и инвестиционной привлекательности заменена логикой мобилизационной целесообразности.

Россия сознательно идет на деградацию гражданских секторов и технологическую примитивизацию, обеспечивающую бесперебойное функционирование военной машины. Фактически мы видим реанимацию советской модели, но на базе современных методов цифрового контроля и фискального давления.

Такой переход указывает на то, что политическая выживаемость Путина и его окружение теперь неразрывно связана с состоянием перманентного конфликта. Поскольку мир или даже заморозка войны стали бы угрозой для созданной структуры, которая просто не сможет функционировать в условиях отсутствия военного заказа.

В таком случае пожертвования олигархов – не финансовая инъекция, а акт окончательной васализации. Это сигнал системе, что внутренний ресурс теперь принадлежит исключительно государству-левиафану, готовому истощать страну десятилетиями, чтобы сохранить свою монополию на власть и идеологический курс на противостояние с внешним миром.

Поэтому современное положение российской бизнес-элиты можно охарактеризовать как состояние "золотой клетки", где прутья постепенно заменяются лезвиями. Российские олигархи не просто чувствуют опасность – они находятся в процессе попыток болезненной адаптации к новой реальности, где понятие частной собственности окончательно нивелировано.

Путинская вертикаль перешла от модели "равноудаленности" времен ранних 2000-х к модели полной инкорпорации капитала в нужды военно-политической машины. Сегодня активы олигархов рассматриваются Кремлем не как их собственность, а как временное управление государственным ресурсом, которое может быть прекращено в любой момент из-за механизмов "деприватизации" или национализации под предлогом неэффективности или нелояльности.

Вопрос выбора между "поглощением силовиками" и сопротивлением для них решающий, однако поле для маневра очень небольшое. Силовики, прожорливая стая голодных "пираний", успешно используют войну как легитимный инструмент для перераспределения ресурсов, где любой намек на автономность бизнеса трактуется как предательство национальным интересам.

Олигархи чувствуют, что сопротивление в классическом понимании (из-за политического лоббирования или финансирования оппозиции) стало невозможным из-за тотального контроля спецслужб. Когда любой коллективный демарш блокируется на этапе зарождения из-за атмосферы глубокого взаимного недоверия: каждый олигарх надеется, что именно его лояльность позволит ему съесть активы соседа, который окажется менее покладистым.

По сути происходит процесс превращения олигархов в "государственных крепостных" высшего ранга. Они вынуждены не просто финансировать военные нужды, но и становиться частью системы, уничтожающей их связи с западным миром и их многолетние усилия по легализации капиталов.

Что будет дальше с ними Путина совершенно не волнует. Потому что экономика все больше переходит на мобилизационные рельсы, где бизнес и частная собственность теряют всякий смысл и становятся пережитком прошлого.

Те, кто не решится на побег или сложные кулуарные игры сейчас, окончательно станут ресурсом, который будет потреблять частями для поддержания своей жизнеспособности в условиях длительной изоляции.

Но осознают ли российские олигархи опасность того, что Путин "приватизирует" в свою пользу не только их капиталы, но фактически их самих?

Однако отсутствие механизмов коллективного действия и страха репрессий делают их пассивными участниками процесса собственного поглощения тоталитарным государством. Олигархи больше не являются партнерами власти, как это было еще недавно, а стали обслуживающим персоналом с высоким уровнем дохода.

Теперь они должны выбрать для себя, добровольно ли согласиться быть съеденными "пираньями путинских силовиков", или отважиться на сопротивление. Ведь для принятия окончательного решения у них остается мало времени.