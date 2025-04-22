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Война в Украине

Жизнь среди руин. На оккупированных Россией территориях Украины усугубляется разруха

Ксения КирилловаКсения Кириллова

Жизнь среди руин. На оккупированных Россией территориях Украины усугубляется разруха
Жизнь среди руин. На оккупированных Россией территориях Украины усугубляется разруха

В то время, пока российская пропаганда твердит о "восстановлении новых регионов", независимые журналисты сообщают, что на оккупированных Россией украинских территориях усугубляется разруха и правовой беспредел. По мере нарастания экономических проблем в РФ эта тенденция будет усиливаться, пишет в своем материале СЕРА.

В начале текущего года оппозиционный российский политик Максим Кац обратил внимание на признание одного из пропагандистов, генерала армии и депутата Госдумы Андрея Гурулева, рассказавшего о крайне низком уровне жизни российских регионов. По его словам, в Забайкалье разрушена вся медицина и нет роддомов. Сам Максим Кац добавляет, что ситуация на оккупированных Россией территориях еще хуже.

По его словам, даже в Мариуполе, который пропаганда использует как визитную карточку того, как "Россия восстанавливает Донбасс", целые кварталы до сих пор лежат в руинах. Качество немногочисленных домов, которые Москва строит в разрушенном городе, ужасно, и "трещины идут по стенам уже через год после сдачи домов в эксплуатацию". При этом людям, потерявшим жилье в результате войны, не компенсируют потери, а предлагают купить квартиры в новостройках. В других разрушенных городах, по словам Каца, вообще не ведется строительства жилья.

Иногда информация о ситуации в так называемых "новых регионах" просачивается даже в сообщениях местных чиновников. К примеру, "вице-спикер парламента ДНР" в прошлом году проговорился, что "на оккупированных территориях Донетчины дефицит не только водителей, но и специалистов по техобслуживанию транспорта".

Независимые журналисты сообщают о плачевном состоянии оккупированных территорий с 2022 года. Иногда эту информацию подтверждают даже пропагандистские СМИ. Например, два года назад абсолютно лояльный властям "Московский комсомолец" опубликовал интервью с экспертом Финансового университета при правительстве России Денисом Денисовым. Денисов признал, что население "новых регионов" так и не стало полноценными гражданами России, не имеет доступа к социальным бонусам и устало от царящего там "правового беспредела".

Причины происходящего кроются не только во всепоглощающей коррупции, но и в кадровой политике. Статистика, собранная независимыми журналистами, показывает, что Россия отправляет на Донбасс чиновников из других регионов, которые пытаются использовать это назначение в качестве карьерного лифта. При этом никто из приезжающих не хочет всерьез заниматься развитием регионов, поскольку из-за тяжелых условий работы там мечтает поскорее покинуть их и вернуться в международно признанную часть России. Источники журналистов сообщают, что на оккупированных территориях творится "правовой бардак, безграмотные сотрудники", постоянный контроль военных и риск для жизни из-за стрельбы и терактов. "Никто всерьез не знакомится с регионом, не имеет амбиций что-то там построить", – отмечают они.

В то же время создать региональную элиту, которая заботилась бы о развитии родного края, на оккупированных территориях практически невозможно. Во-первых, российские власти не доверяют коллаборантам, сомневаясь в их лояльности, а потому подозрительно относятся к тем, кто работал "при Украине". В то же время вырастить новых специалистов практически невозможно из-за плачевного качества образования в оккупированных регионах.

В прошлом году журналисты отмечали, что 29 вузов на оккупированных украинских территориях перешли в российскую федеральную собственность, и большинство из них продолжает работать. Они выдают дипломы российского образца, однако не соблюдают правила российского образования. На оккупированных территориях нет прозрачной системы госзакупок и обязательного для поступления ЕГЭ. Преподаватели бывших украинских университетов, чаще всего, работали в них еще до оккупации, однако были учеными "не первого и не второго ряда", поскольку лучшие преподаватели, как и бывшие ректоры, отказались сотрудничать с оккупантами. Журналисты отмечают, что на практике выпускники этих университетов могут получить дипломы российских вузов-"кураторов", однако на самом деле они не знакомы ни с одним российским учебным предметом.

Не способствует развитию захваченных регионов и высокий уровень преступности. Украинские журналисты отмечают, что в Запорожской и Донецкой областях резко возросло количество преступлений в отношении местных жителей. Российские военные и кадыровцы охотятся на женщин и девушек, преследуя даже школьниц. Хуже всего дела обстоят в Мелитополе, Акимовке, Кирилловке, где расположился батальон "Ахмат". Женщин похищают, убивают после нападений, а то и просто расстреливают в спину со стороны линии фронта.

Помимо полной безнаказанности российских военных за преступления против мирных жителей, ситуация усугубляется общей нехваткой правоохранителей в России. Журналисты отмечают, что с 2021 года дефицит сотрудников в МВД вырос в 2,5 раза, а во ФСИН — более чем вдвое. Полицейские низшего звена открыто признаются, что их зарплаты не сравнимы с выплатами военным, а потому они предпочитают уволиться и подписать контракт с Минобороны РФ. Если раньше мечта о ранней пенсии была одной из причин трудоустройства в силовые структуры, сейчас среди тех, кто увольняется из силовых структур, почти половина не дорабатывает до пенсии: 40% в МВД, 45% во ФСИН. Та же ситуация распространяется и на оккупированные территории Украины.

Помимо проблем с послевоенной разрухой, качеством образования и криминогенной обстановкой, очевидно, что деньги на социальные расходы в "новых регионах" также не будут выделяться. Еще в прошлом году независимые экономисты отмечали, что "у России деньги на войну найдутся, на все остальное – нет". Теперь же эксперты предполагают, что на фоне новых американских пошлин рост мировой экономики замедлится, что может привести к дальнейшему падению цен на нефть, а значит, доходы Москвы будут сокращаться.

К тому же ряд российских регионов переживает сейчас не менее серьезные проблемы. На фоне температурных скачков на Сибирь обрушились разрушительные ураганы и пожары. Десятки тысяч жителей Алтайского края, Кузбасса, Хакасии, Новосибирской и Иркутской областей остались без электричества. Возникают большие сомнения, что у российских властей найдутся ресурсы и желание помогать населению даже этих, "исконно своих" регионов. Тем более сложно представить, что Москва будет вкладывать ресурсы в оккупированные и разрушенной страной территории, которые никто в мире даже не признает российскими.

Источник:krymr.com

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