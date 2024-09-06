Зеленский планирует закончить войну осенью?

На проходящей сейчас встрече в Рамштайне президент В. Зеленский призвал партнеров сделать все, чтобы эта осень стала концом российской агрессии. И чтобы восстановился мировой порядок безопасности. Многообещающий такой призыв...

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Нема сумніву, що більшість громадян України готові вітати припинення/призупинення бойових дій на прийнятних умовах ще до початку зими. Інакше ця зима може виявитися надто важкою.

Але на яких підставах робляться такі заклики? Є лише два варіанти.

Або потужні світові гравці вже про все домовилися, і президент Зеленський про це знає. Тоді необхідно, щоб і українці знали про такі домовленості, які є для України визначальними, зокрема, про ті самі умови припинення бойових дій.

Або жодних домовленостей не існує, і Володимир Олександрович просто висловлює своє особисте побажання (надію, мрію, фантазію — потрібне підкреслити), щоб все завершилося ще до зміни очільника Білого Дому. Тоді нащо дратувати українців черговим натяком на нездійсненне?

А ще наш президент звично вимагає від партнерів надати Україні всі "далекобійні можливості". От цікаво, а що буде казати наша влада, коли дозволи нададуть, але це практично не вплине на ситуацію на фронтах і на інтенсивність ворожих ракетних атак по Україні? Чи тоді вже з’являться нові — більше актуальні проблеми і вимоги, які перекриють нинішні?