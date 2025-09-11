Зачем Нетаньяху и Путин обострили ситуацию на юбилей ООН

Израиль и РФ резко обострили ситуацию 9 сентября в день открытия 80-ой сессии Генассамблеи ООН под председательством Анналены Бербок. Нетаньяху разбомбил четыре здания в столице Катара и атаковал дронами в Тунисе судно "Alma" под британским флагом из флотилии "Свободы", а "путин" не только бомбил Киев, Львов и другие города, но и вторгся в воздушное пространство Польши. Ось Москва – Иерусалим не впервые действует скоординированно, и де-факто задала вопрос ООН, ну и что вы сделаете нам?

Задала в день, когда Гутерриш заявил, совокупные военные бюджеты стран достигли 2,7 трлн. долларов и призвал перенаправить эти деньги на противодействие глобальному потеплению.

Песков и "путин" утром 10 сентября отказались комментировать налёт на Польшу и перенаправляли всех в министерство убийств и захватов РФ. Там сразу заявили, что по Польше не целились, что это случайность, и что готовы обсудить её с поляками, если они обратятся. Поляки к Москве за пояснениями обращаться не стали, зато говорящие головы из Госдумы поспешили им объяснить, что так будет до тех пор, пока Польша не прекратит пропускать оружие в Украину.

Так что, налёт не был случайностью, и это точно не ПВО Украины лихо перенаправило более десятка "Гераней" и минимум одну ракету в Польшу, как пробуют утверждать в РФ "эксперты". Слишком очевидно, что ПВО это не по силам, иначе бы дворец лукашенки и Воронеж прекратили бы существовать ещё в 2024 г.

Налёт на Польшу посвящен её новому президенту Каролю Навроцкому, основательно прославившемуся антиукраинской риторикой на ниве истории. Если бы Навроцкий не злоупотреблял ею, то ночь с 9 на 10 сентября в Польше прошла бы гораздо спокойней. Москва ухватилась за такую риторику, не только у Навроцкого, и продолжит играть на ней, подводя поляков к мысли, если закрыть границу с Украиной, то не только ракеты и дроны не будут взрываться в Польше, но можно получить и украинские земли до Збруча, как в 1920 г.

В кремле увидели для себя шанс в разных подходах к российско-украинской войне у партийных коалиций вокруг Туска и Навроцкого, и строят на них новую многоходовку. Если бы этих различий не было, то в ночь на 10 сентября ничего не упало бы с неба на жилой дом в городе Вырыки-Воля. Можно даже указать на закономерность, чем чаще в Польше будут ругать украинцев, тем чаще по Польше будет прилетать из РФ в надежде подтолкнуть её к разделу Украины.

Поэтому с налётом на Польшу никаких случайностей, всё по плану, чего нельзя сказать об убийстве в этот день российской авиабомбой 24 пенсионеров в Яровой на Донетчине. Этого в кремле под юбилей ООН не планировали. Но если постоянно обстреливать в прифронтовых городах и сёлах людей, пришедших за водой, пенсией или гуманитарной помощью, то когда-нибудь такое произойдёт. Такие обстрелы обычное явление, но столь большая одномоментная гибель людей случается редко. Поэтому в Москве струхнули и заявили – это сделали не русские. Надо полагать, буряты или евреи.

В штаб-квартире НАТО и "министерстве войны" США сразу поняли, зачем РФ бомбила Польшу. В Лондоне как раз 9 сентября проходил Рамштайн с участием главы Пентагона, и если в Варшаве сами не догадались, то коллеги по НАТО им это объяснили. В результате Навроцкий и Туск продемонстрировали 10 сентября единство в оценке налёта и не стали обращаться за разъяснениями к Москве, а Марк Рютте и представитель США при НАТО показали ей "красную карточку", ссылаясь на статьи 4 и 5 устава НАТО.

Объявлять войну РФ из-за того, что у некоторых в Польше едет "крыша", не готов даже Трамп, и тем более Макрон или Мерц. Особенно в ситуации, когда Навроцкий и "ПиС" не определились, они воюют с РФ, или с Украиной, а может ещё и с Германией. Можно и с Израилем повоевать, но утром 10 сентября полякам было явно не до него и Катара. Утром Радислав Сикорский совещался с Андреем Сибигой о шахедных "Геранях".

Ответ, зачем Нетаньяху бомбил Катар, вполне очевиден. Трамп сказал 25 августа, что через 2-3 недели "убедительно завершит" войну в Газе, а 7 сентября сделал "последнее предупреждение" Хамас. В реальности это было предупреждением Нетаньяху, но Трамп не мог позволить себе произнести такое на публику. Нетаньяху всё правильно понял и, помня, как Виткофф вынудил его заключить перемирие с Хамас ради инаугурации Трампа, из-за чего в Израиле чуть не развалилась правящая коалиция, решил пойти другим путём.

Нетаньяху по примеру сталинских чекистов-евреев просто убил всех переговорщиков от Хамас прямо за столом переговоров в Катаре. Нет человека, и нет проблемы. Теперь он может говорить, что заключать перемирие уже просто не с кем, и требовать от Трампу на полгода закрыть глаза на бойню, которую готовит в Газе. По этой же причине он бомбил и судно с Гретой Тунберг в Тунисе, так как оно к 14 сентября должно было соединиться с 90 судами из флотилии "Свободы" с продуктами и прорвать израильскую блокаду Газы.

Прорыв блокады Газы – это медийная смерть для Нетаньяху и коалиции "еврейского превосходства" вокруг него. Голодомор, устроенный ими в Газе, в этом случае станет достоянием мировых СМИ в фотографиях и живых свидетельствах, а не в турецких и арабских публикациях без картинок о том, сколько людей, включая детей, умирает там ежедневно. Это, как если бы сталинский Голодомор в Украине стал бы достоянием СМИ в 1932-1933 гг. Но "розовенькому" Рузвельту такое тогда было не нужно, как и "левеньким" в Европе, включая национал-социалистов из Рабочей партии Германии.

Нетаньяху такое тоже не нужно, особенно на юбилее ООН. Поэтому он разрешает всем желающим лишь сбрасывать продукты с вертолётов, но не допустит в Газу катера и яхты с ними. Бомбардировка судна с Гретой Тунберг в Тунисе для него была не менее важна, чем удар по столу переговоров в Катаре.

Сложно сказать, что хотя бы соседей Израиля глубоко опечалило убийство пятерых переговорщиков от Хамас. Но то, что это произошло в Катаре и погибли его граждане, задействованные в переговорах, лишило Трампа в первый момент дара речи. В результате сначала его мнение озвучивала Керолайн Левит, и лишь затем был текст на "Социальной правде". В итоге, Трамп был вынужден оправдываться, и сообщил, что Нетаньяху звонил ему за десять минут до удара, он поручил Виткоффу предупредить эмира Катара, но было поздно.

Более, чем похоже на правду. Особенно, если учесть, что Трампу пришлось срочно звонить в Катар и объясняться. Нетаньяху поступил как Сталин в 1945 г., когда сообщил послу Японии об объявлении ей войны так, что из-за разницы во времени японцы узнали о ней сначала от танков СССР и лишь затем от своего посла. Нетаньяху знал, что подставил Трампа мега-крупно, и поэтому как нашкодившая собака бомбил 10 сентября хуситов в Йемене.

Бомбить хуситов можно всем, это считается как плюс. Но только никто не поверит, что ЦАХАЛ утром получил команду, в полдень определился с целями, отбомбил и доложил. С целями тоже мутно. Израиль заявил, что поразил дом правительства и военные объекты, а хуситы, что энергетику и больницы. Поскольку армия хуситов – это в основном пехота на джипах, то похоже, её военные объекты серьёзно не пострадали, в отличие от зданий.

Бомбардировка Йемена была нужна Нетаньяху не только для успокоения Трампа. Всё Средиземноморье, включая Ватикан и Азербайджан, и далее до Норвегии, назвало удар по Катару "подлым, трусливым", и осудило. Урсула фон дер Ляйен от имени ЕС пообещала Израилю санкции, но глава его МИД назвал это "плодами пропаганды Хамас". Катару, пообещавшему "ответку", он пока ничего не ответил.

Зато "хороший русский" и гражданин Украины с 2022 г. Александр Невзоров вступился неожиданно за всех евреев мира, назвал их уже не бедным народом, а бойцами, которые мочат всех на лево и на право, и предрёк волну нового антисемитизма. Так как евреи среди семитов составляют лишь 7-8%, чего не может не знать Невзоров, то похоже, что он ждёт получения гражданства Израиля или переводов в шекелях. Вероятно, в рублях тоже, так как 9 сентября в Дамаск явилась толпа московитов во главе с энергетическим министром новаком. Он знаменит тем, что в 2020 г. одним хлопком дверью в Вене в беседе с ОПЕК отправил цены на нефть в свободное падение.

Новак в Дамаске выступил более успешно. Он уговорил аш-Шараа продолжить печать сирийских денег в РФ и лично приехать 15 октября в Москву на первый саммит членов Лиги арабских государств с РФ по образцу форумов "Африка – расея". Мог ещё обещать и встречу с Асадом, если не его выдачу.

Одновременно с многоходовкой в Польше экстренно и энергично разыгрывается старая комбинация, в которой кремль официально осуждает Израиль и поддерживает Палестину, а неофициально поддерживает его, в том числе через "хороших русских". У неё есть много разных аспектов, отметим два.

Первый, Украина. Москва сейчас напрямую контролирует 20% территории Украины, а Израиль опосредовано 80%. Поэтому его премьер Беннет был первым из иностранцев, кто весной 2022 г. попытался выступить посредником в российско-украинской войне и ездил для этого в Москву. Такая активность Беннета имела смысл, поскольку вторжение войск РФ всё перевернуло, и надо было срочно урегулировать. Особенно с учётом традиционной для расеи юдофобии и наличия у Израиля тогда общей границы с РФ в Сирии. Так возник израильский "план мира", в рамках которого Зеленский рвался встретиться в Иерусалиме с "путиным" и заглянуть в глаза. Лишь затем появился индонезийский план посредничества и другие нашумевшие планы.

Второй аспект, кремлёвцам никак не удаётся подтолкнуть КНР к нападению на Тайвань или на Филиппины. Удалось вовлечь в войну только Кима Третьего, но не в качестве самостоятельного игрока, а лишь как наёмника. Наёмник крупный, но не более того.

Однако, для правильно организованной мировой войны нужен не наёмник, а партнёр с собственным фронтом и интересами. КНДР на такое не идёт, а Мадуро шумевший два года о войне с Гайаной, сейчас уже кричит на весь мир, что смертельно испугался США. Мадуро это тот союзник, от которого больше проблем, чем пользы. Иран после Второй карабахской войны занял позицию вне игры, глядя как Москва повела себя с Арменией.

Нетаньяху, придумывающий Израилю каждые полгода новый фронт, единственный реальный партнёр Москвы по организации мировой войны. Но партнёр специфический и крайне сложный, Трамп может это подтвердить.