Вопросы об Украине на встрече Трампа и премьера Норвегии: основной

Журналист: Господин президент, ныне утром вы написали Владимир, стоп! Насколько вы раздражены Владимиром Путиным?

Трамп: Я был недоволен прошлым вечером. Мы в разгаре разговоров о мире, были выпущены ракеты, и я не был доволен.

Ж: Вы рассмотрите дополнительные санкции в отношении России? Что вы сделаете, если Путин не захочет говорить?

Трамп: Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли у нас соглашение. Но я не буду рад.

Ж: Почему вы не оказываете большего давления на Россию?

Трамп: Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление оказываю на Россию.

Ж: Может, вы нам расскажете?

Трамп: Руководство России это знает, и некоторые приближенные к ним люди иначе [Путин] не говорил бы с нами прямо сейчас.

Ж: Вы до сих пор считаете, что Украина должна отдать часть территории для этого - в частности, Крым?

Трамп: Зависит, какую территорию. Мы сделаем все возможное, работая с Украиной, но они потеряли много территории. его вернуть?" Я думаю, что это будет очень тяжело сделать.

Ж.: Какие уступки предложила Россия, чтобы приблизиться к миру?

Дональд Трамп: Остановить войну, прекратить захват всей страны.