Война ничего не изменила: украинцы ждут ''мессию'' на выборах

Электоральное. В Украине выборы может выиграть (набрать действительно много голосов) либо "мессия", либо "крепкий хозяйственник". Война этого не поменяла.

Вот Кличко когда-то начинал как "мессия", а теперь он "крепкий хозяйственник". Петр Алексеевич начинал как "крепкий хозяйственник", а в определенный момент стал "мессией".

Зеленский победил как типичная "мессия". Но не факт, что на выборах за 5-10 лет он не пройдет трансформацию Кличко.

Валерий Федорович сейчас в ожиданиях многих украинцев типичен "мессия". Кстати, в этом нет ничего плохого.

Во-первых, потому что если он куда-нибудь захочет избираться, имеет полное право и легитимность для этого.

Во-вторых, на его месте (лидера электоральных предпочтений) всегда мог оказаться бог знает кто. И всем, кто ненавидит Зеленского или не очень хочет видеть "генерала у власти", было бы очень физически плохо на это смотреть.

Поэтому все с электрическими предпочтениями украинцев и текущими эмоциями хорошо. Не потому, что нам не нужна менее персоналистская политика. Нужна.

А потому что на самом деле все лидеры рейтинга – Залужный, Зеленский, Буданов, Порошенко, Притула – не хуже всего, что с таким травмированным обществом могло произойти.