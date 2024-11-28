Війна нічого не змінила: українці чекають ''месію'' на виборах

Електоральне. В Україні вибори може виграти (набрати справді багато голосів) або "месія", або "міцний господарник". Війна цього не змінила.

От Кличко колись починав як "месія", а тепер він "міцний господарник". Петро Олексійович починав як "міцний господарник", а в певний момент став "месією".

Зеленський переміг як типовий "месія". Але не факт, что на виборах за 5-10 років він не пройде трансформацію Кличка.

Валерій Федорович зараз у очікуваннях багатьох українців типовий "месія". До речі, в цьому немає нічого поганого.

По-перше, бо якщо він кудись захоче обиратися, має повне право і легітимність для цього.

По-друге, на його місці (лідера електоральних вподобань) завжди міг опинитися бозна зрозумій хто. І всім, хто ненавидить Зеленського чи не дуже хоче бачити "генерала при владі", було б дуже фізично погано на це дивитися.

Тому все з електральними вподобаннями українців і поточними емоціями добре. Не тому що нам не потрібна менш персоналістська політика. Потрібна.

А тому що насправді всі лідери рейтингу - Залужний, Зеленський, Буданов, Порошенко, Притула - не найгірше, що з таким травмованим суспільством могло статися.