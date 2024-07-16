У России серьезные проблемы с производством ЗРС С-400

Индия, ЗРС С-400 и российское производство…

Индия обратилась к россии, по всей видимости, в ходе встречи Наренда Моди и путина, с просьбой ускорить поставку ЗРС С-400.

В 2018 году Индия заказала у россии 11 дивизионов ЗРС С-400, что соответствует 5 полковым комплектам, с доставкой всех к 2024 г.

По началу всё шло как по маслу и Индии было передано 3 полковых комплекта ЗРС С-400, но началась полномасштабная война и, что-то пошло не по плану – россия стала срывать заказ. Никогда такого не было и вот опять!

Российские дипломаты сообщили Индии, что из-за войны в Украине поставка Индии четвертого и пятого полковых комплектов ЗРС С-400 состоится не раньше 2026 года!

Занимательная история, не так ли? Особенно с учётом того, какую высокую эффективность продемонстрировали ЗРС С-400 в ходе противостояния с ATACMS. Но, не о том речь…

Меня же в это истории заинтересовало то, что до начала войны с Украиной, россия передавала Индии 1 полковой комплект в год или 2 дивизиона. После начала войны, возможности ВПК россии растянули этот процесс вдвое и то ещё не факт, что в 2026-м что-то будет Индии передано. Или россия надеется до 2026 года, что в С-400 импортзаместить, отсутствие чего не позволяет собирать эти комплексы или в Кремле надеются на некий ветер перемен, который позволит восстановить возможности ВПК…

В любом случае, эта история интересна тем, что она показала, насколько велики у россии проблемы с производством ЗРС С-400 с 2022 года. И если за это время не было поставлено ни одного дивизиона "дорогому" заказчику, то были ли они поставлены в российские войска?

Как думаете, это риторический вопрос?