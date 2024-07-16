У Росії серйозні проблеми з виробництвом ЗРС С-400

Індія, ЗРС С-400 та російське виробництво.

Індія звернулася до Росії, очевидно, під час зустрічі Наренда Моді і Путіна, з проханням прискорити постачання ЗРС С-400.

У 2018 році Індія замовила у Росії 11 дивізіонів ЗРС С-400, що відповідає 5 полковим комплектам, з доставкою всіх до 2024 року.

Спочатку все йшло як по маслу та Індії було передано 3 полкові комплекти ЗРС С-400, але почалася повномасштабна війна і, щось пішло не за планом - росія стала зривати замовлення. Ніколи такого не було і знову!

Російські дипломати повідомили Індії, що через війну в Україні постачання Індії четвертого та п'ятого полкових комплектів ЗРС С-400 відбудеться не раніше 2026 року!

Цікава історія, чи не так? Особливо з урахуванням того, яку високу ефективність продемонстрували ЗРС С-400 під час протистояння з ATACMS. Але не про те мова ...

Мене ж у цій історії зацікавило те, що до початку війни з Україною росія передавала Індії 1 полковий комплект на рік або 2 дивізіони. Після початку війни, можливості ВПК Росії розтягнули цей процес вдвічі і ще не факт, що 2026-го щось буде Індії передано. Або росія сподівається до 2026 року, що в С-400 імпортувати, відсутність чого не дозволяє збирати ці комплекси або в Кремлі сподіваються на якийсь вітер змін, який дозволить відновити можливості ВПК.

У будь-якому випадку ця історія цікава тим, що вона показала, наскільки великі у Росії проблеми з виробництвом ЗРС С-400 з 2022 року. І якщо за цей час не було поставлено жодного дивізіону "дорогому" замовнику, чи були вони поставлені до російських військ?

Як вважаєте, це риторичне питання?