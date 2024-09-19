Станет ли экономика Ирана образцом для России?

С самого начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины пропагандисты напавшей страны призывают обратиться к опыту Ирана в части выживания под санкциями. Еще в 2022 году появилось немало работ, пытающихся проанализировать иранскую экономику "в российской проекции" и понять, настолько ее опыт применим в России, пишет Jamestown Foundation.

В целом авторы таких статей делали оптимистичные выводы о том, что решение сложных задач стимулирует развитие, и в условиях санкций возможно даже развивать собственную науку – правда, в ограниченном масштабе.Однако первое серьезное исследование иранского опыта появилось только на днях, спустя более чем 2,5 года с начала войны. Главный российский аналитический центр Дискуссионный клуб "Валдай" подготовил доклад под названием: "Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями".

В нем авторы проанализировали несколько волн вводимых в отношении Ирана санкций и пришли к выводу, что страна не слишком хорошо справилась с преодолением их последствий. Авторы отмечают, что "одновременно удержать курс валюты и инфляцию, а также удовлетворить нужды социально незащищенных слоев населения оказалось невозможно", а "административные меры дали обратный эффект" и привели к росту инфляции не ниже 40% в год.

Эксперты "Валдая" указывают, что "государственное вмешательство в экономику помешало ей адаптироваться к санкционным шокам за счет рыночных механизмов" и привело к усугублению макроэкономических проблем. Авторы отмечают отдельные успехи иранцев, к примеру, налаживание собственного производства газотурбин, переработки нефти и внедрения нанотехнологий в медицину, однако признают, что "серые схемы и отраслевые достижения не могут обеспечить долгосрочный рост экономики". Основные проблемы эксперты видят в государственном характере экономики и серьезном влиянии на нее исламских религиозных принципов.

Однако проблема заключается в том, что Кремль, похоже, не нуждается в объективном анализе иранской модели и вряд ли готов принять экспертную критику. Чем больше Иран поставляет России баллистические ракеты и другую военную продукцию, тем больше ориентация на него в России носит не прагматический, а идеологический характер. Еще в прошлом году председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что Россия и Иран выступают за "справедливое мироустройство" и провозглашал, что отношения стран выходят на новый уровень, который отличается укреплением взаимного доверия и углублением практического взаимодействия.С тех пор привычка петь дифирамбы иранскому руководству проявлялась на разных уровнях российского правительства. К примеру, заместитель министра внутренних дел России назвал Иран "образцом стойкости", а пропагандисты ставят в пример контрабандную переправку в Иран иностранных самолетов.С нынешнего учебного года Минпросвещения ввело в школах изучение экономики Ирана как "стратегического партнера" России. Учитывая такую формулировку и общий тренд на деградацию и идеологизацию школьного образования в России, вряд ли экономика Ирана будет изучаться в критическом ключе.

Изменения в оценке иранской экономики, вызванные новым идеологическим трендом, прослеживаются даже в деятельности уже упомянутого клуба "Валдай". На презентации доклада по Ирану звучали уже несколько другие оценки, чем в самом документе. Основной вывод спикеров мероприятия заключался в том, что "развитие иранской экономики можно назвать относительно успешным", а ответственный секретарь Российско-иранского делового совета Сумбула Султанова и вовсе отметила государственный характер иранской экономики как положительный момент в деле противостояния санкциям.По ее мнению, своевременная настройка экономики государством позволяет Ирану вновь и вновь оставаться на плаву. Подобные выводы коррелируются и с процессами внутри России, когда все больше прокремлевских "экспертов" убеждено, что ведущая роль государства в экономике сейчас крайне необходима.Тем временем, сам Иран на практике не слишком активно спешит помогать России. Независимые аналитики отмечают, что возросший после начала войны товарооборот между двумя странами по итогам 2023 года упал почти на 20%, поскольку Иран сократил закупки российской пшеницы. Многомиллиардные инвестиции "Газпрома" в Иран также пока не окупаются, а строительство железной дорогой Решт-Астара до сих пор не запущено. Важный для Кремля транспортный коридор "Север-Юг" от Индийского океана через Иран в Россию Москве придется строить за свой счет, тогда как его рентабельность до сих пор вызывает вопросы.

В целом независимые аналитики отмечают, то Иран выполняет функции символа того, что Россию невозможно изолировать, однако не оказывает ей существенной экономической помощи. Кремль же, похоже, намерен и дальше инвестировать средства в иранскую экономику и слепо копировать ее модель, не взирая на критику даже лояльных ему экспертов.