Русские своих не брасают? Война разоблачила русского солдата
Русские сваих не брасают!
Наверное, одно из тех показательных видео, когда российский оккупант совершенно безразлично проходит мимо раненного "коллеги", который затем кончает жизнь самоубийством. Видео опубликовано – "Булава" бБПС 72-й ОМБр.
В то время как кремлёвская пропаганда из портянок высказывает, ретранслируя избитый нарратив "русские сваих не брасают!", верифицированных фактов абсолютно наплевательского отношения к жизням личного состава в сети уже более чем достаточно, чтобы полностью изобличить как лживость российских пропагандистов, так и ничтожность обличия "русскага" солдата.
Преступления российских солдат в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чечне, Грузии, Сирии и многих других горячих точках, конфликтах и войнах, российская сторона всегда старалась поддавать сомнениям – мол, русский солдат такого совершать не может. Но, война в Украине является самой задокументированной войной в мире на сегодняшний день, и столько фото и видео доказательств, как преступлений, зверств, так и ничтожного, бесчеловечного отношения к собственному же личному составу, ещё никогда не было в истории.
Война в Украине изобличила "русскага" солдата во всей его гротескно-уродливой сути, от чего их ни одна пропагандистская кампания не сможет отмыть. Кроме как инъекции 3,6 грамма свинца в лобную долю мозга. А для уверенности можно и 36 грамм.