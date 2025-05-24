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Війна в Україні

Росіяни своїх не кидають? Війна викрила російського солдата

Олександр КоваленкоОлександр Коваленко

Росіяни своїх не кидають? Війна викрила російського солдата
Росіяни своїх не кидають? Війна викрила російського солдата

Русскіє сваіх не брасают!

Напевно, одне з тих показових відео, коли російський окупант абсолютно байдуже проходить повз пораненого "колегу", який потім закінчує життя самогубством. Відео опубліковано – "Булава" бБПС 72-ї ОМБр.

У той час як кремлівська пропаганда з онуч висловлює, ретранслюючи побитий наратив "русскіє сваіх не брасают!", верифікованих фактів абсолютно байдужого ставлення до життів особового складу в мережі вже більш ніж достатньо, щоб повністю викрити як брехливість російських пропагандистів, так і нікчемність обличчя "русскага" солдата.

Злочини російських солдатів в Афганістані, Боснії і Герцеговині, Чечні, Грузії, Сирії та багатьох інших гарячих точках, конфліктах і війнах, російська сторона завжди намагалася піддавати сумнівам – мовляв, російський солдат такого робити не може. Але війна в Україні є найбільш задокументованою війною у світі на сьогоднішній день, і стільки фото і відео доказів, як злочинів, звірств, так і нікчемного, нелюдського ставлення до власного ж особового складу, ще ніколи не було в історії.

Війна в Україні викрила "русскага" солдата у всій його гротескно-потворній суті, від чого їх жодна пропагандистська кампанія не зможе відмити. Крім як ін'єкції 3,6 грама свинцю в лобову частку мозку. А для впевненості можна і 36 грамів.

Джерело:Telegram

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