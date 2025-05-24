Росіяни своїх не кидають? Війна викрила російського солдата

Русскіє сваіх не брасают!

Напевно, одне з тих показових відео, коли російський окупант абсолютно байдуже проходить повз пораненого "колегу", який потім закінчує життя самогубством. Відео опубліковано – "Булава" бБПС 72-ї ОМБр.

У той час як кремлівська пропаганда з онуч висловлює, ретранслюючи побитий наратив "русскіє сваіх не брасают!", верифікованих фактів абсолютно байдужого ставлення до життів особового складу в мережі вже більш ніж достатньо, щоб повністю викрити як брехливість російських пропагандистів, так і нікчемність обличчя "русскага" солдата.

Злочини російських солдатів в Афганістані, Боснії і Герцеговині, Чечні, Грузії, Сирії та багатьох інших гарячих точках, конфліктах і війнах, російська сторона завжди намагалася піддавати сумнівам – мовляв, російський солдат такого робити не може. Але війна в Україні є найбільш задокументованою війною у світі на сьогоднішній день, і стільки фото і відео доказів, як злочинів, звірств, так і нікчемного, нелюдського ставлення до власного ж особового складу, ще ніколи не було в історії.

Війна в Україні викрила "русскага" солдата у всій його гротескно-потворній суті, від чого їх жодна пропагандистська кампанія не зможе відмити. Крім як ін'єкції 3,6 грама свинцю в лобову частку мозку. А для впевненості можна і 36 грамів.