Румыния на перепутье: либо скатиться в ультраправый эксперимент, на самом деле желающий 40,9% избирателей, поддержавших на выборах Президента лидера AUR Джордже Симиона, либо дать шанс европейскому прогрессистскому порядку, олицетворением которого является Никушор Дан – мэр Бухареста с довольно скромным результатом в 2009 году.

Разрыв между ними после первого тура 20% и электоральная история почти не знает случаев, когда во втором туре можно догнать поразительное 20-процентное расстояние между основными кандидатами.

Это может сыграть плохое дело с восприятием Дана как неспособного взять эту высоту. Хотя в 2004 г. на президентских выборах в Румынии Траяну Басеску удалось во втором туре нарастить поддержку в 18%, обогнав Андриана Нестасе с его результатом в первом туре в 40,9%.

Теперь же другая политическая ситуация: Симион и Дан оба воспринимаются как несистемные кандидаты, держащиеся вдали от традиционной политической системы. Хотя против Симиона перспективнее раскрутить компрометирующие истории, учитывая его противоречивую деятельность как оппозиционера.

Хотя на президентских выборах в Перу в 2016 году Педро Кучински, который отставал от Кейко Фухимори после первого тура на 18%, удалось вырвать победу во втором туре с преимуществом в 0,24% (где-то 41 тыс. голосов).

Чтобы вы понимали, это просто сверхзадача на уровне чуда. Поэтому большинство румынских аналитиков уже сейчас прочат победу Симиона, ведь он уверенно победил в большинстве округах. Причем его результат больше, чем общий результат Симиона и Джорджеску на отмененных декабрьских выборах в прошлом году.

Симион получил крутой результат после первого тура. Опрос, кстати, снова подвели, ведь давали ему в районе 30%, а он получил на целых 10% больше.

Почему румыны стали так благосклонны к Джорджеску и его дублерам? Почему провалился кандидат от правительственной коалиции Крин Антоненску? Почему Румынию политически трясет уже полгода?

Ответ один и вполне очевиден – антиистеблишментский запрос, что вирус поражает западные демократии, которые под прикрытием избирательных процедур превращаются в коррупционные заповедники и клоны института.

Никушор Дан является академическим математиком, типичным "золотым медалистом" и муниципальным активистом, потому и воспринимается как политик за пределами политического истеблишмента.

Как и Джорджеску и Ласкони, которые были объявлены победителями отмененного первого тура в декабре прошлого года. Политический капитал Дан сделал за счет кампаний по борьбе с застройками, позиционирование как современного мэра университетского города IT-профессий и креативной индустрии, победив на выборах мэра Бухареста в 2020 г.

Проблема Никушора Дана другая: сможет ли он завоевать доверие консервативной румынской глубинки и периферии? Майские выборы показали тенденцию роста явки в городских районах, тогда как в сельской местности явка избирателей во время первого тура даже уменьшилась. Но ведь они могут прийти на второй тур и вряд ли проголосуют за "городского мажора" Дана?

Расчет на то, что стремительное электоральное расширение у Дана произойдет за счет голосов, отданных за Крина Антонеску (20%), Виктора Понту (13%) или Елену Ласкони (2,7%) очень гипотетичен. Дан точно может рассчитывать на поддержку некогда родной для него USR, коалиционных партий национал-либералов и венгерской UDMR. Другая коалиционная партия PSD приняла решение не поддерживать ни Дана, ни Симиона.

Вторая проблема Дана – явка и мобилизация. На первый тур пришло только 53,2% избирателей. Поэтому расширение поддержки за счет "тихого электората" может стать ключом к преимуществу во втором туре над Симионом, который имеет достаточно сцементированный ядерный электорат, который обязательно придется за него голосовать во втором туре.

Данную помощь помогла бы агрессивная мобилизация избирателей в стиле европейского "народного фронта" против "фашистов". То есть повторить трюк Макрона для победы над ультраправой Ле Пен в 2017 и 2022 годах.

Но Дану будет гораздо труднее сформировать широкую коалицию избирателей из-за малоизвестности, минимума времени и ресурсной ограниченности. Другие участники президентской гонки уже "уплыли". Третий номер, ставленник правительственной коалиции Крин Антонеску уклоняется от четкого ответа на вопрос поддержки во втором туре любого из финалистов.

Что касается главного претендента на победу – Симиона, то он – продукт правого поворота и суверенистской волны, захватывающий электоральные массы по всему западному миру. Особенно в среде румын, проживающих за пределами Румынии. Неудивительно, почему Симиону удалось привлечь голоса румынской диаспоры (61% этих избирателей).

Симион хорошо разыграл и американскую карту, пытаясь предстать в воображении избирателя "румынским Трампом". Перед выборами США упразднили безвиз для румын. Симион мгновенно развернул месседж о том, что его победа приведет к возобновлению безвиза и взаимопонимания с США,

В пользу Симиона сработало много эффектных технологий. Сначала скажу, технология уподобления Джорджеску, которая активировала коренного избирателя последнего, который чувствовал себя обманутым старой политической элитой и желал отомстить из-за голосования. Симион пообещал найти Джорджеску руководящий пост в случае своей победы. К примеру, премьер-министра. Что еще нужно было для обиженных симпатиков? В день голосования они пришли вместе на избирателя на участок (обычно политики ходят со своими женами).

Проблема в том, что старая элита, ассоциирующаяся с национал-либералами и социал-демократами, сама себя обыграла, подорвав результат выборов в декабре. Сосредоточившись на Джорджеске как на своем главном оппоненте, она перстом указала для большой массы антиэлектората на персону ультраправого маргинала. Недопущение Джорджеску предстало в сознании избирателя как вопроса принципа и сатисфакции.

Так вот, допусти в декабре второй тур – с большой вероятностью Елена Ласкони выиграла бы его, а Джорджеску остался бы у потолка в 30%. Зато был выбран самый тупый путь – создать из Джорджеску образ мученика, жертвы заговора старой элиты и бескомпромиссного антисистемщика.

Вместо того чтобы быть отправленным в нокаут Джорджеску руками власти стал электоральной иконой. Но кому-то очень не хотелось видеть в должности Президента Ласкони. Теперь премьер Чолаку подал в отставку, а Румыния может скатиться по пояс антибрюссельской фронды, присоединившись к Венгрии и Словакии.