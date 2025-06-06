Россияне установили рекорд на фронте

У РОВ очередной рекорд применения fpv-дронов в течение суток – более 1 400.

Установлен он был, в один из дней с начала июня. По понятным причинам точное число не называю.

Напомню, что в мае российские оккупанты применили более 21 000 fpv-дронов. В последнюю неделю мая РОВ резко нарастили их использование. И если в течение первой недели месяца враг применил около 4 200 средств поражения, второй – 4 600, третьей – 4 800, то на четвертой неделе уже около 7 700!

Кроме того, несколько дней из последней недели мая показатель применения fpv-дронов в 1 200 становился будничным. Напомню, что абсолютный рекорд применения в сутки был установлен в марте – более 1 360. Тогда же был и абсолютный рекорд за месяц – более 22 тысяч.

РОВ масштабируют применение fpv-дронов, что явно указывает на полную поддержку со стороны Китая, в вопросах поставок соответствующей продукции и её компонентов. Для нас это уже создаёт множество проблем, особенно в вопросах атак РОВ на логистику не только фронтовой, но и тыловой зоны.

Так же, для сравнения, напомню, что весной 2024 года средний показатель применения РОВ fpv-дронов в сутки составлял 200-250. Сейчас этот показатель стремится к отметке в 6-7 раз больше.

Откровенно говоря, хреновая тенденция.