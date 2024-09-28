Реклама "Грузинской мечты" – это, конечно, гадость. Мерзость, что не достойна великой нации.

Но надо понимать, что виноват здесь, в конечном счете, только Запад и его политика.

Российская агрессия против Украины определенным образом достигла своей цели, сделав выбор в направлении демократии, европейских ценностей и евроатлантизма максимально токсичным.

Все страны мира видят. Есть Украина – государство, которое захотело оторваться от российского имперского влияния, в ответ на получившее кровавую агрессию. Единственная причина этой агрессии – выбор украинцами цивилизации вместо имперской дикости россиян.

Что видят все нации мира? Если ты сделаешь выбор в сторону Запада, то твои города будут разрушены, твоих детей будут убивать, против тебя будут применять невиданные пытки и издевательства. И никто всерьез тебе не будет помогать.

Теперь легендарные "европейские ценности" ассоциируются с кровью, пыткой, казнью и геноцидом. С театром Мариуполя и Охматдетом, с разрушенными многоэтажками с гражданскими гражданами.

А от тех, от кого логично ждешь помощи, только пустые слова и обещания.

Понятно, что все диктатуры будут обыгрывать эту токсичность в пропагандистских целях, потому что им дали для этого возможность. И это колоссальный провал "Запада", перечеркнувший десятилетие собственной имиджевой работы.

И результаты тоже обязательно будут. И не только в Грузии. Неприятные результаты.