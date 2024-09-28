Російська агресія проти України. Тривожний симптом
Реклама "Грузинської мрії" – це, звісно, гидота. Гидота, що не гідна великої нації.
Але треба розуміти, що винуватий тут, у кінцевому рахунку, лише "Захід" і його політика.
Російська агресія проти Україна певним чином досягла своєї мети, зробивши вибір у напрямку демократії, європейських цінностей і євро-атлантизму максимально токсичним.
Усі держави світу бачать. Є Україна – держава, яка захотіла відірватися від російського імперського впливу, у відповідь на що одержала криваву агресію. Єдина причина цієї агресії – вибір українцями цивілізації замість імперської дикості росіян.
І що бачать усі нації світу? Якщо ти зробиш вибір у бік "Заходу", то твої міста будуть зруйновані, твоїх дітей будуть вбивати, проти тебе будуть застосовувати небачені тортури та знущання. І ніхто серйозно тобі не буде допомагати.
Тепер легендарні "європейські цінності" асоціюються з кров'ю, тортурами, стратами та геноцидом. З театром Маріуполя і "Охматдитом", зі зруйнованими багатоповерхівками з цивільними громадянами.
А від тих, від кого логічно чекаєш на допомогу, лише пусті слова та обіцянки.
Зрозуміло, що всі диктатури будуть обігрувати цю токсичність у пропагандистських цілях, адже їм дали для цього можливість. І це колосальний провал "Заходу", який перекреслив десятиліття власної іміджевої роботи.
І результати теж неодмінно будуть. І не лише у Грузії. Неприємні результати.