Путин хочет, чтобы люди перестали умирать? Покажите Трампу с чего началась его политическая карьера

"Путин хочет, чтобы люди перестали умирать" (Трамп).

Покажите Донне кто-нибудь политическую биографию Путина.

Он начал с убийства россиян ("теракты" в жилых домах в Москве), продолжил убийством чеченцев, затем последовали реальная оппозиция и свободная пресса (Литвиненко, Немцов, Политковская), затем грузины, украинцы, сирийцы, и вместе с ними всеми куча россиян.

Убивать и сеять смерть это буквально одно из двух, что Путину доказано очень нравится.

Второе – это деньги и роскошь.

Этот человек буквально четверть века пьет кровь из золотого бокала.

Единственный способ ее остановить и заставить к переговорам наступит тогда, когда он почувствует угрозу своему режиму и физическому существованию.

Все остальное – химера." (Трамп).

Покажите Донне кто-нибудь политическую биографию Путина.

Он начал с убийства россиян ("теракты" в жилых домах в Москве), продолжил убийством чеченцев, затем последовали реальная оппозиция и свободная пресса (Литвиненко, Немцов, Политковская), затем грузины, украинцы, сирийцы, и вместе с ними всеми куча россиян.

Убивать и сеять смерть это буквально одно из двух, что Путину доказано очень нравится.

Второе – это деньги и роскошь.

Этот человек буквально четверть века пьет кровь из золотого бокала.

Единственный способ ее остановить и заставить к переговорам наступит тогда, когда он почувствует угрозу своему режиму и физическому существованию.

Все остальное – химера.