Путін хоче, щоб люди перестали вмирати? Покажіть Трампу з чого почалася його політична кар'єра

""Путін хоче щоб люди перестали вмирати" (Трамп).

Покажіть Донні хтось політичну біографію Путіна.

Він почав з вбивства росіян ("теракти" у житлових будинках в Москві), продовжив вбивством чеченців, потім пішли реальна опозиція і вільна преса (Литвиненко, Немцов, Політковська), потім грузини, українці, сирійці, і разом з ними усіма купа росіян.

Вбивати і сіяти смерть це буквально одне з двох що Путіну доведено дуже подобається.

Друге - це гроші і розкіш.

Ця людина буквально чверть століття пʼє кров з золотого келиху.

Єдиний спосіб її зупинити і змусити до перемовин настане тоді, коли він відчує загрозу своєму режиму і фізичному існуванню.

Все інше - химера." (Трамп).

Покажіть Донні хтось політичну біографію Путіна.

Він почав з вбивства росіян ("теракти" у житлових будинках в Москві), продовжив вбивством чеченців, потім пішли реальна опозиція і вільна преса (Литвиненко, Немцов, Політковська), потім грузини, українці, сирійці, і разом з ними усіма купа росіян.

Вбивати і сіяти смерть це буквально одне з двох що Путіну доведено дуже подобається.

Друге - це гроші і розкіш.

Ця людина буквально чверть століття пʼє кров з золотого келиху.

Єдиний спосіб її зупинити і змусити до перемовин настане тоді, коли він відчує загрозу своєму режиму і фізичному існуванню.

Все інше - химера.