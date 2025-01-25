Публичное издевательство над военными, над командировами во время войны — это политическое самоубийство

Как гражданский человек я не имею права давать оценки военному руководству. Но как гражданин я имею право давать оценки политическому руководству

Итак, должен сказать следующее:

1. Во время войны арестовывать и судить военное командование можно исключительно за государственную измену. Все остальные составы преступлений должны быть отложены на после, потому что нельзя дать однозначные оценки в процессе, потому что это убивает клин между военным и политическим руководством, потому что это уничтожает способность командиров принимать решения и т.д.

2. Судить военное командование имеет военная юстиция. Судья районного суда (а также апелляционного суда) не способен ни оценить факты, ни составить представление о составе преступления. Как сказал Юрий Гудыменко, война – это отдельный мир. Например, командир иногда должен посылать своих людей на смерть для получения преимущества, и гражданский не сможет никогда оценить, было ли это преимущество достойно смерти этих людей.

3. Астрономические суммы залогов – это в общем позор украинского правосудия. Это имеет смысл в случаях подозрения в экономических преступлениях, а в других случаях это издевательство.

В общем любое публичное издевательство над военными, а тем более над командировами во время войны - это какое-то политическое самоубийство, причем самоубийство вместе со всей страной.

4. В то же время действующие военные командиры не могут давать публичных оценок политическому руководству. Основа основ демократии — полное подчинение военного руководства политическому. Хочешь дать оценку – подаешь в отставку, переходишь в статус гражданского гражданина и говоришь что угодно.

Я вижу это. Может, кто-нибудь видит иначе.