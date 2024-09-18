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Покушение на Трампа может быть сценарием российских спецслужб

Олег ПостернакОлег Постернак

Покушение на Трампа может быть сценарием российских спецслужб
Покушение на Трампа может быть сценарием российских спецслужб

Очередное покушение на Трампа имеет "украинский след", ведь стрелок Райан Весли Рут является публичным и ярым поклонником Украины. Это уже общеизвестный и установленный факт.

Есть его видео и изображения с майдана Незалежности в Киеве, а также интервью с зарубежной прессой, свидетельствующие, что он отправился в Украину сразу после полномасштабного вторжения РФ.

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У десятках постів на X у 2022 році він говорив, що готовий померти в боротьбі та що "нам потрібно спалити Кремль вщент".

Враховуючи всі ці фактори, людина могла потрапити в розробку іноземних спецслужб, зокрема російських, звісно, сама того не усвідомлюючи, адже є певні техніки опосередкованого та віддаленого впливу.

Річ у тому, що метою цього інциденту, можливо, було формування в Трампа негативної установки стосовно всього "проукраїнського" в США та поза їхніми межами, адже будь-яка людина схильна переносити особисту тривогу за життя через загрозу на зовнішні обставини й згодом закріплює категоричні та однозначні висновки.

Логіка такої поведінки російських спецслужб вписується в попередні дії, спрямовані на тому, щоб сформувати в американських високопосадовців та політиків негативні установки щодо української влади та України.

Згадати лише кейс Деркача - Дубінського, плівки з прослуховуванням Порошенка і Байдена, спробу втягнути Україну в справу Хантера Байдена. Все це дії російських спецслужб, спрямовані на те, щоб убити клин між Вашингтоном і Києвом, викликати системну недовіру та показати Київ токсичним.

То чому б інцидент з останнім замахом не розглядати в такому ключі? Хоча це лише одна з версій.

Источник:facebook.com

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