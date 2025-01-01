Почему в 2024 году не закончилась война и закончится ли она в 2025 году?

Неоднократно говорил, что между РФ и США все время войны поддерживают контакты, в основном, по линии спецслужб, потому что власть России — это чекистская контора. И это хорошо, потому что такие контакты — самый лучший залог того, что все вдруг не скатится в ядерный апокалипсис.

Сейчас к таким контактам-консультациям присоединилась новая администрация Белого Дома, в частности, спецпредставитель Д.Д. Трампа по Украине Келлог. С российской стороны переговоры ведет Патрушев, имеющий примерно такой же статус – доверенное лицо путина по войне.

Исходная позиция России общеизвестна, ее, кстати, почти полностью недавно озвучивал Лавров: юридически закрепленный отказ от вступления Украины в НАТО, признание Украиной Крыма российским, снятие санкций с РФ, сокращение численности и вооружения ВСУ (в частности, сворачивание ракетных программ), разделение по линии фронта.

Вся эта беда базируется на стамбульских договоренностях. Лично мне трудно разобрать: это "мирные предложения" Кремля, это условия капитуляции Украины, НАТО и коллективного Запада.

США имеют встречный план: разделение по линии фронта и создание демилитаризованной зоны, куда заходят миротворцы из европейских стран НАТО, гарантии США невступления Украины в НАТО на 20 лет (фактически — пока не сдохнет путин), Крым подвешивается в юридической неопределенности, постепенное снятие санкций по рф.

То есть это калька по прекращению войны в Корее — у Трампа не собираются придумывать что-то новое.

Трамп и пути в переговорах не участвовали, но, конечно, переговорщики им постоянно докладывали о недостигнутых успехах.

Понятно, что на изложенных исходных условиях никакие компромиссы невозможны. Потому состоялся следующий раунд переговоров с намерением определенного смягчения позиций.

Соответственно, Штаты согласились снять санкции с России в финансовой и высокотехнологичной сферах, но в обмен на то, что Россия выведет войска с оккупированных территорий, включая Донбасс. Со своей стороны, Россия готова рассматривать выход из Херсонской и Запорожской областей (из Донбасса выходить не собирается) при условии превращения их на территории с "особым статусом" — со своим самоуправлением, на русском языке как официальным и так далее.

То есть, это распространение неприемлемого "минска 2" на оккупированную часть Украины. А если речь пойдет о демилитаризованной зоне, то Россия готова это рассматривать при условии введения миротворцев из Беларуси и Китая.

Вот здесь, скорее всего, переговоры окончательно забуксовали. Потому что для ввода и обеспечения китайских войск, а речь о 40-50 тыс., нужна соответствующая инфраструктура. То есть Китай мощно и надолго оказывается в центре Европы, что для США неприемлемо.

Соответственно, переговоры зашли в тупик, и участие Трампа и Путина для утверждения результатов не понадобилось. Потому что результатов не было.

Следует отметить, что президент В. Зеленский в курсе этих переговоров и, насколько мне известно, он убежден, что имеет право на согласование договоренностей, когда они состоятся.

Переговоры оказались предсказуемо безрезультатными, потому что новая администрация Белого дома исходила из двух ложных тезисов.

Во-первых, в США наивно считают, что продолжение войны это плохо для недоимперии. Это огромные потери — экономические, демографические, технологические и так далее. На самом деле война и внутренний террор, с ней связанный — это единственная возможность для Кремля держать стабильность в своей стране.

Во-вторых, Трамп верит, что угроза предоставить Украине современное вооружение должно испугать Кремль. Но там убеждены, что Штаты не смогут сделать это быстро и достаточно, чтобы повлиять на ход боевых действий. А поскольку у Украины есть дефицит мобилизационного ресурса, то наступление российских войск продолжится.

Сам факт начала переговоров можно считать положительным. Но их динамика и результативность будет полностью зависеть от ситуации на фронте (повторяю это в который раз). Поэтому в течение этого и следующего месяца от Украины ожидают успешных и масштабных контрнаступательных действий. ВСУ готовятся к этому. Но и враг готовится – именно с этим связаны массированные ракетные удары именно по Сумской области.

Между тем, впервые обломки "шахеда" разрушили два этажа дома в непосредственной близости от офиса президента Украины. Это признак того, что боевые действия в ближайшее время станут крайне ожесточенными.

Приостановка войны в текущем году возможна. Но вряд ли это произойдет раньше осени.