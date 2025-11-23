Почему ''План Трампа'' - это не мир, а отложенная война и 28 ударов в спину Украины и Европы

Добрался, чтобы разобраться последствиями сделки Трампа. Общий итог – это ловушка.

Вашингтон требует ответа ко Дню Благодарения (27 ноября).

Но если мы примем этот "дар", на следующий праздник в календаре Европы станут поминки по архитектуре безопасности.

Мы очутились в точке бифуркации.

То, что сейчас лежит на столе в ОП – так называемый "План из 28 пунктов", разработанный посланниками Трампа и Путина (Стивом Виткоффом и Кириллом Дмитриевым), – это не мирное соглашение.

Это акт о капитуляции (!), завернутый в обертку "геополитического компромисса".

Давайте называть вещи своими именами!

Документ, который нам предлагают подписать под угрозой прекращения военной помощи, является попыткой решить глобальную проблему за счет демонтажа украинской государственности (!!!)

Но самое важное, что этот документ не является финальным приговором.

Дональд Трамп – бизнесмен, для которого важна "соглашение", а не ее наполнение. И прямо сейчас, в эти минуты, продолжаются сверхтяжелые переговоры по трансформации этого текста.

Что скрывается за "28 пунктами"

Если отбросить дипломатические реверансы о "суверенитете", сухой остаток выглядит ужасно и унизительно (!).

1. Территориальное самоубийство. Нам предлагают не просто заморозить конфликт.

От нас требуют отдать неоккупированную часть Донбасса. Славянск, Краматорск – города-крепости (!), которые мы держим годами, предлагается превратить в "демилитаризованную буферную зону" под фактическим контролем России.

Это не компромисс, это добровольная сдача ворот в центральную Украину.

2. "Финляндизация" без гарантий. Требование ограничить ВСУ до 600 тысяч человек выглядит абсурдным на фоне российской армии, не имеющей лимитов.

Но самый циничный пункт – это замена членства в НАТО на "размещение европейских истребителей в Польше" (WTF?).

Это фикция.

Самолеты в Польше не оградят Харьков от баллистики, а Варшава никогда не согласится быть щитом без прямого участия США.

3. Внутренняя бомба.

Требование провести выборы через 100 дней после перемирия и придать особый статус русскому языку и церкви – это рецепт гражданской войны.

Социология кричит: 81% украинцев против официального статуса русского языка.

Навязывание этого извне спровоцирует внутренний взрыв, который Кремль использует для защиты русскоязычных и окончательного уничтожения Украины.

Но это не конец, это торг

Отчаиваться - это худшая стратегия.

Трамп не считает этот документ скрижалами Моисея.

Это "opening bid" – стартовая позиция в жестком торге.

Трампу нужен успех, а не кровавый хаос через полгода после подписания, который будет выглядеть как "Афганистан 2.0".

Наша задача сейчас – не просто сказать "нет", а возложить на стол Альтернативное соглашение (!), которое удовлетворит его Трампа (он принес мир), аппетиты путина (он сохранил лицо) и экзистенциальную потребность Украины в выживании.

Альтернативный План – "Мир через Сдерживание"

Мы с коллегами смоделировали сценарий, который может стать основой реального компромисса.

1. Модель "Западная Германия", а не "Буферная зона".

Мы не признаем оккупацию юридически. Никогда.

Но мы можем условно согласиться на фактическое разграничение линии фронта (без сдачи неоккупированных городов!) в обмен на полноценные гарантии безопасности для подконтрольной территории.

НАТО может распространяться на часть Украины, которую контролирует Киев - как это было с ФРГ.

2. JEF (объединенные экспедиционные силы) вместо иллюзий.

Если НАТО пока заблокировано, нам нужен военный союз с "коалицией решительных" (Великобритания, Польша, страны Балтии, Северная Европа) – Объединенный Экспедиционный Корпус (JEF Plus), который будет иметь мандат на размещение баз в Украине (!) и, а не "самолетов в Польше".

3. Экономический прагматизм.

Обещанные $100 млрд из замороженных активов – это пока юридический миф.

Европа (в том числе Бельгия) блокирует конфискацию. Мы предлагаем выпуск Облигаций Свободы под гарантии G7, которые будут погашаться за счет налога на российский экспорт нефти. Пусть Россия платит за мир в прямом смысле (!)

Пора взрослеть!

Прямо сейчас решается судьба не Зеленского и не Ермака. Разрешается судьба каждого из нас.

Украинское общество устало – социология показывает запрос на переговоры. Но запрос на переговоры не равен готовности к капитуляции (!)

Если Запад заставит нас подписать 28 пунктов в нынешнем виде, он получит не мир, а failed state на своей границе и российские танки под Варшавой через три года.

А те, кто это подпишет, станут врагами всех украинцев навсегда (!).

Мы, украинцы, готовы к компромиссам.

Но компромисс – это когда обе стороны чем-то уступают, а не когда одна сторона совершает самоубийство, чтобы другая чувствовала себя комфортно.

Следующие дни станут решающими.

От нашего умения (и власти, и гражданского общества) объяснить это партнерам и предложить свой сценарий зависит, будет ли Украина существовать на карте 2030 года.

Пора играть в свою игру.

Желаю удачи и железной воли переговорщикам!

Читайте, делает выводы, распространяйте!