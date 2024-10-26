Пещерный популизм в сложных условиях

Страны G7: принимают сложное решение по выделению Украине 50 млрд долларов по доходам от российских активов

Зеленский: ю-ху-ху, гуляем, всем по тысяче гривен, каждый из нас "рецепент".

Что это было?

Да, это пещерный популизм.

Да, это не эффективное расходование ограниченного ресурса, который только кажется таким большим.

Да, это попытка задобрить общество после прокуроров и МСЭК

Нет, это не могло быть использовано на армию. Это будет исходить из той части бюджета, которая предназначена "не на сектор обороны"

Нет, это никак не связано с поднятием налогов, потому что налоги уходят на сектор обороны, а это будет использование денег западных партнеров.

Да, я бы на их месте тоже офиг

Как и на месте растущего Нацбанка, борющегося инфляцией, и вдруг сталкивается с разбрасыванием денег из вертолета. Как и на месте министерства социальной политики, которым точно не хватает денег, например, на адресную поддержку ВПЛ.

Это мы умеем принимать сложные и непопулярные решения во время войны.