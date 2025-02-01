''Парад стервятников''. О чем свидетельствуют заявления об Украине Нарышкина и Джорджеску?

Руководитель российской Службы внешней разведки и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил обсудить "права России" и других стран на украинские территории. Практически на следующий день одиозный кандидат на пост президента Румынии Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и подчеркнул, что ее раздел неизбежен, пишет Виталий Портников для radiosvoboda.org.

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На тлі того, що сьогодні під російськими атаками й руйнуваннями переживає український народ це – справжній парад стерв’ятників! Але, втім, мова йде не тільки про Україну.

Ті, хто сьогодні закликають до перегляду кордонів, говорять про штучність держав та необхідність їхнього розчленування, забувають історію двох великих воєн ХХ сторіччя. Ці війни також починалися з дискусій про те, на своєму чи чужому місці розташована та чи інша держава, чи має вона право на власних громадян, що в неї з історичною спадщиною.

Гітлер під час поділу Чехословаччини апелював до прав судетських німців. Сталін, коли вводив війська до Польщі, апелював до національних прав підкореного більшовиками українського народу. Й таких прикладів можна навести чимало, проте фінал відомий і без прикладів – руїни Європи, мільйони жертв, біль і трагедії.

Російське керівництво та його політичні союзники повертають нас у ті сумні часи. Адже очевидно, що якщо можна "розділити" між собою одну державу сьогодні, завтра й інші може спіткати її доля. Головним висновком з Другої світової війни була саме непорушність кордонів у зруйнованій Європі. Погодитися з тим, що цей принцип більше нічого не вартий – відкрити дорогу до нових поділів. І нових руїн. Адже за бажанням можна легко довести, що більшість європейських держав сьогодні розташовані "не на своєму місці", можна згадати про давні територіальні претензії й етнічні проблеми. Коли сильні пригнічують слабких – їм неважко знайти мотив.

Важче зрозуміти Джорджеску

Однак логіку Сергія Наришкіна хоча б можна зрозуміти – це логіка зухвалого імперіаліста, який просто насолоджується своєю безкарністю, а заодно й плазує перед захопленим історичними питаннями Володимиром Путіним.

Набагато важче зрозуміти таких, як Келін Джорджеску.

Так, можна, звичайно, намагатися сподобатися електорату, який вірить у прості рішення й сподівається побачити у президентському кріслі нового "збирача земель". Джоржеску тут не перший і не останній.

Плакат, на якому зображений керівник Росії Володимир Путін і Келін Джорджеску, який пройшов до другого туру на виборах президента Румунії, на акції протесту в румунській столиці. Бухарест, 25 листопада 2024 року. Згодом президентські вибори в Румунії були скасовані

Однак історичний досвід засвідчує, що коли Росія когось захоплює, вона не тільки не збирається ділитися пограбованим з іншими, але й використовує успішну агресію для подальшого просування. Й кому, як не румунському політикові це знати?

Адже після того, як радянська Росія окупувала Україну і створила СРСР, вона навіть і не подумала чимось ділитися із Румунією. Ба більше, у 1940 році Радянський Союз анексував Бессарабію і Північну Буковину, збільшив територію радянської України і утворив Молдавську РСР.

І зараз історія може повторитися. Зупинити Росію потрібно не тільки заради України, але й заради майбутнього її сусідів. Джорджеску і такі як Джорджеску мають усвідомити, що такі як Наришкін не збираються ділитися із ними жодним загарбаним селом.

А от запропонувати "віддати" румунські чи польські міста і села після чергової дискусії в Російському історичному товаристві ще й як можуть!

Так що не варто спекулювати на чужому горі і чужій боротьбі. Треба насамперед думати про власне майбутнє – а воно повʼязане не із новими поділами Європи і намаганням Путіна підірвати європейську безпеку війнами і зухвалою пропагандою "російських прав" на чужі землі. Адже ніяких інших прав, окрім міжнародного права, насправді просто не існує.