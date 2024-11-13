Ментальный кризис и системный коллапс в РФ

Отрицание песковым того, что Трамп беседовал 7 ноября по телефону с "путиным", явный признак ментального коллапса в политменеджменте РФ.

Песков 11 ноября назвал этот разговор "чистой выдумкой" "Вашингтон пост", а шойгу в этот день прилетел в Пекин для встречи с Ван И, главой МИД. При этом 9 ноября рупор кремля профессор Соловей уверял, что такой разговор был и многозначительно ссылался на свои источники. По факту имеем резкую смену настроений или партийной линии за два выходных дня 9 и 10 ноября.

Эта смена произошла после выступления "путина" 7 ноября в Сочи на "Валдае", где он публично поздравил Трампа, заявил о своей готовности к переговорам с ним и выдал поток размышлизмов от Рюрика до наших дней. Впрочем, Рюрика на этот раз оставили в покое и сконцентрировались на идеях Фукуямы. Это притом, что 6 ноября в МИД РФ заверили, "путин" не намерен поздравлять Трампа. Удивительно, но ведомство лаврова не стало требовать пересчёта голосов в США.

Итак, с 6 по 11 ноября партийная линия проделала крюк от мы с Трампом говорить не будем, до мы поздравляем Трампа и готовы говорить, до мы уже с ним поговорили, и в итоге закончила путь на – мы с ним не говорили, это газетная выдумка.

В штабе Трампа отказались комментировать эти зигзаги линии кремля. Как сказал Стивен Чунг – "Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами".

Шойгу в этот день материализовался в Пекине, где пожаловался Ван И на политику США "двойного сдерживания" РФ и Китая, а также поздравить КНР с 75-летием. ТАСС поместила ответ Ван И – "Мы готовы работать с товарищем шойгу и с другими российскими коллегами...". Дальше шёл набор вежливых и бессодержательных слов и в этой фразе трижды стоит слово "стратегический".

На сайте МИД КНР следов от встречи Ван И с шойгу найти не удалось, а ведь шойгу – это ключ к причине, по которой песков ушёл в отказ о разговоре "путина" с Трампом. В кремле перед отлётом шойгу в Пекин решили, что китайские товарищи не поймут, как это "путин" может о чём-то шептаться по телефону с Трампом, обещающим КНР поднять тарифы на её товары. У китайцев есть древнее подозрение относительно их московских товарищей, что они не очень-то им и товарищи. Поэтому, чтобы не возбуждать китайцев, в кремле ничего умнее не придумали, как отправить пескова заявить, разговора с Трампом не было. Никто пескову не поверил, но приличие, как его понимают московиты, было ими соблюдено.

Заявление пескова было вызвано не только ментальными колебаниями в кремле, но и деловыми соображениями. Шойгу летел по плану через Пекин в Чжухай на "Авиашоу Китай 2024", где должен впервые представить истребитель пятого поколения Су-57. По кодификации НАТО у него прозвище "Преступник", а по утверждениям кремлёвцев – это самолёт-невидимка. В определённом смысле он действительно невидимка, так как никто не знает, как он выглядит. За 10 лет было вроде изготовлено от 10 до 17 таких самолётов, но никто не знает, какой из них является настоящим Су-57, а какие его прототипами. В этом году 8 июня один из них был разрушен украинским дроном в Астраханской области на аэродроме "Ахтубинск". Шойгу в Чжухае должен впарить китайцам один из них как невидимку и попросить денег на дальнейшие исследования. Возможно, продать его для доработки китайцам, не будем гадать. В общем, миссия у шойгу крайне ответственная, и её не стоило портить шептанием с Трампом.

Гораздо полезней взглянуть на всё это в более широком контексте. "Путин" в Сочи на Валдае опять требовал от США для РФ какой-то "архитектуры безопасности". Явно не от Украины. Почему-то на ум приходят НАТО и Китай. Можно добавить ещё "бармалеев", для борьбы с которыми армия РФ в 2015 г. убыла в Сирию и не вернулась. До сих пор с ними воюет, чтобы они не пришли в РФ. Воюет плохо, как показал инцидент в "Крокусе".

Если с НАТО что-то понятно, то с Китаем ничего не понятно. Похоже, китайцам тоже не очень понятно, какую такую "архитектуру безопасности" РФ требует от США и ЕС, и почему из-за этого у КНР с ними проблемы в торговле, а от Индии до Филиппин и Новой Зеландии сооружается ещё одна "архитектура безопасности".

Москва, после того как захватила Крым и вторглась в восточные области Украины, производит каскады химерных смыслов. "Сакральный Севастополь", "анти-россия", "укронацисты", "жидобандеровцы", "националпредатели", "архитектура безопасности", "двойное сдерживание", "западные сатанисты", "глобальный Юг", "традиционные ценности" и т.п.

Ладно, если бы этим занимался какой-нибудь режиссёр-бесогон или философ-евразиец. Но всё это выдают нагора высшие чиновники, включая президента и его замов. Госдума пыталась конкурировать, но безнадёжно отстала и капитулировала перед медведевым, когда он изрёк "Израиль тайно контролируется евреями".

После кампании "русской весны" всё в РФ вдруг обрело экзистенциальный смысл и значение. "Путин" два часа растолковывал Такеру Карлсону смысл и назначение истории от Рюрика, и уверял, что Украины никогда не было и что у него об этом справка из архива есть. Такер вышел от него с больной головой. Теперь "путин" порывается встретиться с Френсисом Фукуямой и поговорить о конце истории.

С 2014 по 2020 г. кремлёвская рать настойчиво приставала к украинцам с требованием "Покажите вашу национальную идею. Что, нет? А если найдём?". Нашли – объявили Украину анти-россией. Заодно придумали себе кучу скреп и национальных идей, издали об этом тонны макулатуры и вписали часть из этого в конституцию РФ, так как всё в ней не помещается. Конституция РФ – это блокнот для записей понравившихся слов и мыслей.

С 2014 г. политический класс в РФ поражён глубоким когнитивным диссонансом и испытывает глубинный психический дискомфорт. В психоворот этого диссонанса после провала маленькой и победоносной СВО затянуло и "глубинный народ" чеченца суркова, а не только его "глубинное государство".

В результате всё население РФ на одиннадцатом году войны устало от бессмысленности спускаемых скреп, от "путина", от РФ и самого себя. Это и есть состояние ментального кризиса как составная часть коллапса системы. От РФ устала даже Абхазия, где 11 ноября вспыхнул антироссийский протест, который поставил "Мечту" Иванишвили в Грузии в очень неудобную смысловую ситуацию.

Ни "глубинное государство", ни "глубинный народ" не могут выйти из этого состояния без пересмотра своего отношения к концепции РФ и отказа от смысловых химер, которых там наплодили за десять лет. В кремле это понимают. Поэтому профессор Соловей вещает о грядущем переучреждении россии и люстрациях.

Но в "глубинном государстве" полагают, что всё под контролем, что переучреждение никогда не поздно начать, что можно с этим не спешить, и пусть шойгу ещё какое-то время пообнимается с китайцами и Кимом Третьим, а лавров пофлиртует с африканцами для усиления сделочных позиций. Как результат колебания линии "Единой россии" с 6 по 11 ноября.

То, что можно не спешить и всё под контролем, – это очередная кремлёвская химера для внутреннего пользования. Напоминающая те, из-за которых Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г. с Антантой от Германии подписывали генералы без сбежавшего 10 ноября кайзера, а от Австро-Венгерской империи просто оказалось некому его подписать из-за её распада.