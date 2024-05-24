Лубянка вошла во вкус: зачистки в МО РФ примет новый оборот

Со следующей недели зачистка в МО россии примет новый оборот, а именно - процессы ускорятся и увеличат размах. Причём чистить будут не только "шойгистов", но и прочую "кирзачью" рать.

Первые аресты были пробой армии на протест. Армия, как и было ожидаемо, протестовать не готова.

Российские пропагандисты и военкоры радостно данному процессу хлопают в ладоши, вот теперь-то завоюем и будет Киев за 3 дня и выполним наконец-то все поставленные задачи "СВО", которые они до сих пор сами не знают.

Реальность такова, что ничего подобного, в маня-мирке этих персоналий не произойдёт, а будет ещё хуже чем при чистках 1937 года.

Лубянка вошла во вкус, аппетит пришёл во время еды. Запасайтесь попкорном - далі буде!