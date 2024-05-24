Луб'янка увійшла у смак: зачистки в МО РФ прийме новий оборот

З наступного тижня зачистка в МО Росії набуде нового обороту, а саме - процеси прискоряться і збільшать розмах. Причому чиститимуть не лише "шойгістів", а й іншу "кирзаччу" рать.

Перші арешти були пробою армії на протест. Армія, як і очікувалося, протестувати не готова.

Російські пропагандисти і воєнкори радісно цьому процесу ляскають у долоні, ось тепер завоюємо і буде Київ за 3 дні і виконаємо нарешті всі поставлені завдання "СВО", які вони досі самі не знають.

Реальність така, що нічого подібного, в маня-мирці цих персоналій не станеться, а буде ще гірше, ніж за чистки 1937 року.

Луб'янка смакувала, апетит прийшов під час їжі. Запасайтесь попкорном – далі буде!