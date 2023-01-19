Как играть и выигрывать в онлайн-казино FAVBET: Глоссарий и советы для новых игроков

Слоты являются одними из самых простых по своей механике видов игровых автоматов, которые отлично подходят тем, кто только начинает знакомство с миром азартных онлайн-развлечений.

Три или пять барабанов, BAR-ы, семерки, вишни, кнопка вращения и выигрышные линии… ключевые принципы игры на слотах почти не изменились более ста лет со времени первых механических образцов, однако постепенная эволюция и переход в онлайн привел к появлению многих новых геймплейных фишек и функций

В этом обзоре рассказываем об основных видах слотов и понятиях, которые следует знать начинающим перед игрой на favbet.ua и даем несколько советов, которые помогут получать от игры не только удовольствие, но и выигрыши.

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Виды слотов

Классические

Автоматы с тремя барабанами, с которых когда-то и началась история механических слотов в первых казино. Вместо рычага теперь кнопка, а во всем остальном – это те же слот-машины, которые в популярной культуре уже десятки лет называют "однорукими бандитами".

Минимальный набор символов и простая механика игр типа Lucky Streak 3 на сайте FAVBET – идеальный старт для начинающих. Чтобы играть достаточно сделать ставку, выбрать количество линий выплат (в классических слотах их не более пяти) и нажать на кнопку вращения. Как только на одной из выбранных выигрышных линий выпало два или три одинаковых символа подряд - вы выиграете определенное количество денег, в зависимости от номинала символа.

Играя в классические слоты, следует помнить, что из-за меньшего количества барабанов и линий выигрыша придется ждать дольше, чем в более современных автоматах. Так что классика лучше подходит для длинных игровых сессий.

Megaways

Главное отличие Megaways от классических автоматов – переменное количество символов на барабанах, из-за чего количество возможных выигрышных комбинаций растет в десятки, а иногда и тысяч раз. Так, например, Big Bass Bonanza Megaways от разработчика Pragmatic Play имеет 46 656 выигрышных комбинаций, а Alive! Megaways от Skywind – впечатляющие 200704. Такое количество комбинаций делает игры этого жанра хорошим вариантом в том числе и для коротких игровых сессий, ведь выигрыши встречаются гораздо чаще, хотя и меньше по размеру, чем в классических слотах.

Прогрессивные

Популярный класс слотов с прогрессивным джекпотом, который растет с каждой ставкой, которые делают все игроки платформы. Как правило, прогрессивные слоты, такие как Chervona Kalyna от Onlyplay, имеют шкалу, благодаря которой можно следить за актуальным размером максимального выигрыша. Довольно часто прогрессивные слоты одного разработчика могут быть объединены в сеть на несколько платформ, то есть, играя в такой автомат на favbet.ua, вы будете соревноваться за джекпот не только с пользователями сайта, но и с игроками других онлайн-казино мира.

Бонусные

Бонусными слотами называют автоматы, которые добавляют нестандартные игровые механики в игровой процесс – мини-игры, карточные розыгрыши при сборе определенных комбинаций. В общем, все современные автоматы являются в определенной степени бонусными слотами, ведь все разработчики стремятся сделать их уникальными, чтобы заинтересовать игроков и выделиться на фоне конкурентов.

Книжные и фруктовые

Две тематики, настолько популярные среди игроков, что создали свои отдельные жанры. Книжные слоты – игровые автоматы, вдохновленные легендарной Book of Ra разработчика Greentube, уже несколько лет остающейся хитом большинства мировых онлайн-казино. Большинство книжных автоматов посвящены приключениям главного героя, охотящегося на старинные сокровища в разных уголках мира. В свою очередь, к фруктовым слотам обычно относят все автоматы с символами в виде фруктов. В большинстве случаев это классические автоматы с хорошей музыкой, минимальным набором анимаций и легким игровым процессом. Всё очень просто, однако именно это и обеспечило популярность игр типа 40 Lucky Fruits от Spinomenal среди миллионов игроков.

Глоссарий новичка

Ниже представлена алфавитная подборка терминов, с которыми обязательно сталкиваются все игроки онлайн-казино.

Автоигра – опция, которая переводит игру в автоматический режим после того, как игрок выбрал размер ставки и количество оборотов.

Баланс (кредит) – сумма денег на вашем счете.

Барабаны – колеса с разными символами, из которых после вращения состоят выигрышные комбинации.

Таблица выплат – таблица, где указан номинал символов, выигрышных комбинаций и прописаны условия активаций бонусов, дополнительных игр, бесплатных вращений и прочего. Таблицу выплат можно найти в меню настроек всех без исключения слотов.

Линия выплат (пейлайн) – линия, проведенная через все барабаны слота, по которой складывается выигрышная комбинация. Классические слоты имеют 1-5 линий выплат, а современные с большим количеством барабанов – до 25.

RTP – процент средств, которые гарантированно возвращаются игрокам в виде выигрышей. У FAVBET среднее RTP составляет 96-97%, что хорошо подходит для начинающих, поскольку означает более частые выигрыши и меньший риск.

Волатильность – показатель того, насколько часто автомат производит выплаты в пользу игрока. Чем ниже волатильность, тем чаще выплаты, однако их размер меньше. Высокая же волатильность означает, что игрока ожидают более редкие, однако большие выигрыши.

Советы для начинающих

И напоследок – два важных совета, которые помогут вам не потратить лишнее и увеличат шансы на выигрыш в онлайн-казино FAVBET.

Контролируйте свои расходы

Англоязычные игроки имеют термин "бенкрол", под которым они понимают сумму денег, которую планируют расходы на игру за определенное время, не рискуя своим финансовым положением. Бенкрол устанавливают на игровую сессию, день, неделю или месяц, но ни при каких условиях его не превышают. Это означает, что даже при большом выигрыше, вы должны завершить игру, достигнув предварительно установленного лимита затрат. Благодаря этому у вас больше шансов остаться в плюсе и не упустить выигранные средства.

Учите слоты

Коллекция FAVBET насчитывает сотни слотов с разными механиками, условиями и вероятностью выплат. Легальность казино и сертификаты разработчиков гарантируют честную игру и возможность выигрышей во всех автоматах, однако перед началом игры лучше ознакомиться с их особенностями и правилами, чтобы повысить свои шансы.

Следует, например, посмотреть на уровень RTP. Выше мы писали, что большинство слотов FAVBET имеют возврат 96-97%, однако встречаются слоты, где RTP может быть другой. Также не забудьте проверить волатильность и убедитесь, что у вас есть соответствующий бенкрол, потому что если, например, ваш кошелек очень ограничен, то играя на высоковолатильном автомате вы рискуете потратить деньги гораздо раньше, чем дождетесь первого выигрыша.

Кроме того, важно смотреть правила и таблицы выплат конкретных слотов. Так вы будете знать какие комбинации собирать и как активировать дополнительные бонусы. Бывает, что для получения бонусов и участия в розыгрыше джекпота игрокам нужно делать ставки не ниже определенного лимита, и об этом, по всей видимости, лучше узнать до того, как вы начали игру.